Їстівна «каструля» з гарніром: цю страву гості розмітуть начисто
Українські господині полюбляють готувати різні страви з гарбуза, серед якиїх є і популярне гарбузово-апельсинове варення. А нещодавно відомий кулінарний ресурс SHUBA поділився рецептом найпростішої каші в найяскравішому овочі на гарнір до м’яса чи риби — гречки у гарбузі. Це універсальна страва, якою ви здивуєте гостей, нагодуєте сім’ю, але готуйтесь до повторного приготування — зметуть під чисту!
Приготуйтесь, що процес приготування фаршированного гречкою гарбуза, запеченого у духовці, займає пару годин, замість звичних 20 хвилин. Але повірте, це того варте. Осіння страва смакуватиме і на святковому столі, і на повсякденній вечері.
За бажанням ви можете додавати різні інгредієнти — від бекону та грибів до сиру та молочки. Гарбуз підійде до будь-чого.
Інгредієнти:
Гарбуз — 1 кг
Вода — 300 мл
Гречана крупа — 100 г
Цибуля ріпчаста — 1 шт.
Масло вершкове — 30 г
Олія — 40 г
Сіль — за смаком
Перець чорний мелений — за смаком
Спеції — за смаком
Приготування:
Крок 1/10
Одразу розігрійте духовку на 180 градусів.
Крок 2/10
Гречку промийте холодною проточною водою 4−5 разів, доки вода не стане повністю чистою. Відкиньте на дрібне сито, щоб стекла зайва рідина, на кілька хвилин.
Крок 3/10
Перекладіть крупу в каструльку та залийте чистою водою. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть гречку до напівготовності, щоб увібралась вода.
Крок 4/10
Гарбуз помийте, обітріть паперовим рушником. Обирайте краще круглий невеликий гарбуз до 1 кг.
Крок 5/10
Зріжте верхівку з гарбуза.
Крок 6/10
Вийміть м’якоть і насіння, щоб всередині гарбуз був напівпорожнім.
Крок 7/10
Цибулю почистіть, помийте і наріжте дрібними кубиками. Обсмажте на олії в сковорідці на середньому вогні протягом 4−5 хвилин до золотистого кольору.
Крок 8/10
Приготовану цибулю покладіть в гречку. Посоліть, поперчіть, додайте спеції за смаком. Добре все перемішайте.
Крок 9/10
Гарбуз покладіть в глибоке деко. На дно овоча покладіть шматочок вершкового масла та заповніть гречаною кашею. Накрийте зверху зрізаною верхівкою.
Крок 10/10
У деко налийте невелику кількість води і відправте запікатись гарбуз на 1,5 години до готовності. Перевіряйте готовність, проткнувши гарбуз виделкою. Дістаньте та одразу подавайте до столу. Смачного!
Раніше «ФАКТИ» опублікували рецепт найніжнішої запіканки з гарбуза від «блогера з Маріуполя» Ольги Матвій.93
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram