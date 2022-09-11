Їстівна «каструля» з гарніром: цю страву гості розмітуть начисто

Українські господині полюбляють готувати різні страви з гарбуза, серед якиїх є і популярне гарбузово-апельсинове варення. А нещодавно відомий кулінарний ресурс SHUBA поділився рецептом найпростішої каші в найяскравішому овочі на гарнір до м’яса чи риби — гречки у гарбузі. Це універсальна страва, якою ви здивуєте гостей, нагодуєте сім’ю, але готуйтесь до повторного приготування — зметуть під чисту!

Приготуйтесь, що процес приготування фаршированного гречкою гарбуза, запеченого у духовці, займає пару годин, замість звичних 20 хвилин. Але повірте, це того варте. Осіння страва смакуватиме і на святковому столі, і на повсякденній вечері.

За бажанням ви можете додавати різні інгредієнти — від бекону та грибів до сиру та молочки. Гарбуз підійде до будь-чого.

Інгредієнти: Гарбуз — 1 кг

Вода — 300 мл

Гречана крупа — 100 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Масло вершкове — 30 г

Олія — 40 г

Сіль — за смаком

Перець чорний мелений — за смаком

Спеції — за смаком Приготування: Крок 1/10

Одразу розігрійте духовку на 180 градусів. Крок 2/10

Гречку промийте холодною проточною водою 4−5 разів, доки вода не стане повністю чистою. Відкиньте на дрібне сито, щоб стекла зайва рідина, на кілька хвилин. Крок 3/10

Перекладіть крупу в каструльку та залийте чистою водою. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть гречку до напівготовності, щоб увібралась вода. Крок 4/10

Гарбуз помийте, обітріть паперовим рушником. Обирайте краще круглий невеликий гарбуз до 1 кг. Крок 5/10

Зріжте верхівку з гарбуза. Крок 6/10

Вийміть м’якоть і насіння, щоб всередині гарбуз був напівпорожнім. Крок 7/10

Цибулю почистіть, помийте і наріжте дрібними кубиками. Обсмажте на олії в сковорідці на середньому вогні протягом 4−5 хвилин до золотистого кольору. Крок 8/10

Приготовану цибулю покладіть в гречку. Посоліть, поперчіть, додайте спеції за смаком. Добре все перемішайте. Крок 9/10

Гарбуз покладіть в глибоке деко. На дно овоча покладіть шматочок вершкового масла та заповніть гречаною кашею. Накрийте зверху зрізаною верхівкою. Крок 10/10

У деко налийте невелику кількість води і відправте запікатись гарбуз на 1,5 години до готовності. Перевіряйте готовність, проткнувши гарбуз виделкою. Дістаньте та одразу подавайте до столу. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» опублікували рецепт найніжнішої запіканки з гарбуза від «блогера з Маріуполя» Ольги Матвій.

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