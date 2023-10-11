Планував вибухи на АЗС: СБУ затримала небезпечного диверсанта

В Харкові, де раніше викрили ворожого агента, який готував теракт проти льотчиків Сил оборони України, співробітники СБУ та Національної поліції затримали на гарячому диверсанта головного управління генштабу зс рф (відомого як гру). За вказівкою російської спецслужби зловмисник готував підриви двох автозаправних станцій у Харкові та в інших регіонах України.

Затримання зловмисника

Як повідомили у спецслужбі, для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного з лісових масивів Харківщини.

За планом російської воєнної розвідки підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах.

Фігуранта затримали під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських автозаправних станцій. Правоохоронці одразу ж деактивували вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.

Також встановлено причетність затриманого до вчинення серії інших диверсій на Харківщині. Серед них — підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправних станціях.

За даними слідства, ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді. Після початку повномасштабного вторгнення рф він був дистанційно завербований представником російської воєнної розвідки.

Протерміноване службове посвідчення зрадника

Під час обшуків у помешканні затриманого було виявлено: майже 5 кг пластиду; детонатори; годинниковий механізм до вибухівки; 2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5; револьвер та майже 900 тис. готівки у гривневому еквіваленті.

Вибухівка

Годинниковий механізм

Нині слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ст. 113 та ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому і його посібникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше велику кількість вибухівки виявили під час затримання учасників агентурної мережі фсб рф у Запоріжжі.

Фото СБУ

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