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Відомий херсонський волонтер став жертвою шахраїв: з карти викрадено 3,5 млн гривень пожертвувань

14:57 6 жовтня 2023
Андрій Пєтухов

Відомий український боксер із Херсона Андрій Пєтухов, який став одним із найвідоміших волонтерів Херсона у соцмережах під час повені, повідомив сумну новину. За його словами, шахраї перевипустили сімкартку його номера телефону, щоб отримати доступ до банківської картки.

Поки він думав, що зламався телефон та займався його ремонтом, шахраї вкрали всі гроші з рахунків, які надсилали благодійники. Карта була у відкритому доступі для збору коштів, щоб усі бачили, що Андрій гроші не знімав просто так.

Волонтер повідомив, що шахраї вкрали 3,5 млн. гривень з карти. Вони заблокували доступ до карти та розкидали всі гроші на сотні інших рахунків. Поліція розпочала слідство та провела перші пошуки, але результатів немає. Андрій звертається до вищого керівництва у Києві, щоб там знайшли та покарали цих мародерів. Гроші зараз збирають насилу. У Херсоні дуже складна і важка обстановка, гроші повинні були допомогти найбеззахиснішим людям пережити зиму, що насувається.

В коментарях фоловери активно коментують пост волонтера. Одні підписники дякують йому за працю та бажають якнайшвидшого повернення коштів, а інші — питають, чому кошти не були досі використані та вимагають доказів того, що кошти були списані з рахунку.

Раніше «ФАКТИ» писали, як аферист «заробив» на фальшивому телеграм-каналі 3 млн гривень, що призначалися ЗСУ, а також про те, як шахраї цинічно використовують смерті військових та під виглядом «волонтерів» виманюють у воїнів ЗСУ гроші на авто.

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