Не так давно «ФАКТИ» писали, що США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та набоїв, повідомив телеканал CNN із посиланням на чиновників у Пентагоні. Однак серед американців незалежно від їхніх симпатій чи приналежності до двох основних політичних партій країни падає підтримка постачання Україні зброї. Це випливає зі свіжого опитування громадської думки, яке було проведене спільно агентством Reuters та Ipsos. Дані опитування є попереджувальним сигналом для Києва, який значною мірою покладається на американську зброю в боротьбі з російським вторгненням, підкреслює Reuters.

Підсумки дводенного опитування було підбито 4 жовтня. Воно засвідчило, що лише 41% респондентів згодні з тим, що США «повинні надати Україні зброю». З цим категорично не згодні 35%. Решта опитаних не впевнені у своїй позиції.

Підтримка поставок американської зброї Україні знизилася порівняно з травнем, коли таке саме опитування Reuters/Ipsos показало, що 46% американців виступають «за», а 29% «проти». Решта тоді були не впевнені. Тепер же, на початку жовтня, кількість тих, хто був «за», знизилася на 5%, тоді як противників військової допомоги стало більше на 6%.

Опитування було проведено зараз невипадково. Як уже повідомляли «ФАКТИ», обидві палати Конгресу США обговорюють прохання президента Джо Байдена про додаткове фінансування України в розмірі 24 мільярдів доларів, з яких близько 17 мільярдів доларів підуть на озброєння.

Вашингтон уже виділив Києву 44 мільярди доларів на постачання десятків танків, тисяч ракет і мільйонів набоїв з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року. Під час контрнаступу, який розпочався в червні, ЗСУ відбили низку сіл і населених пунктів, але успішнішому просуванню заважають великі російські мінні поля і траншеї.

Деякі республіканці, особливо ті, хто має найтісніші зв'язки з колишнім президентом Дональдом Трампом, виступають проти подальшої допомоги Україні. І їм вдалося домогтися того, що Конгрес ухвалив закон про тимчасовий федеральний бюджет без включення до нього статті про фінансування виділення зброї Києву.

Після цього деякі конгресмени пообіцяли, що голосуватимуть окремо за пакет для України.

У вівторок, 3 жовтня, Палата представників відправила у відставку свого спікера Кевіна Маккарті, що тільки посилило невизначеність із вирішенням «українського питання».

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії спростував новину, що Королівський флот захищатиме зерновози в Чорному морі.

На фото в заголовку: Президент України Володимир Зеленський з президентом США Джо Байденом в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 21 вересня 2023 р. Фото REUTERS

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