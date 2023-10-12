Маффіни з яблуками та штройзелем від Лізи Глинської — легкі та швидкі у приготуванні (відео)

Відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше нагадувала фоловерам несправедливо забутий рецепт торту «Мурашник», розповіла, як приготувати мафіни з яблуками та штройзелем.

«Готуються вони дуже легко та швидко. Обов'язково приготуйте», — порадила вона та докладно показала, як готуються мафіни.

Інгредієнти: Тісто: 150 г яєць (3 шт.);

70 г білого цукру (2 ст. л. з гіркою + 1 ст. л. без гірки);

70 г тростинного цукру (2 ст. л. з гіркою + 1 ст. л. без гірки);

130 мл соняшникової олії (рафінованої);

170 г білого йогурту або кефіру;

300 г борошна (10 ст. л. з гіркою);

8 г розпушувача (2 ч. л.);

дрібка солі;

ванільний цукор;

кориця (за бажанням);

200 г яблук (2 шт.). Штройзель: 50 г борошна (2,5 ст. л. без гірки);

50 г тростинного цукру (2 ст. л. з гіркою);

35 г вершкового масла. Приготування: Для штройзеля змішуємо борошно з цукром, додаємо кубики вершкового масла та розтираємо його кінчиками пальців, щоб утворилась крихта. Ставимо у морозильну камеру на 10−15 хвилин.

Для тіста змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукор білий та тростинний, розпушувач, сіль, ванільний цукор та корицю.

Змішуємо всі вологі інгредієнти: яйця, рослинну олію та білий йогурт. Ретельно перемішуємо. Додаємо до сухих інгредієнтів та знову перемішуємо.

Додаємо кубики яблук та перемішуємо.

Беремо паперові формочки (з цієї кількості виходить 14 мафінів) діаметром 6,5 см, висотою — 4 см та заповнюємо тістом на 2/3, тому, що воно добре піднімається.

Зверху присипаємо замороженою крихтою.

Відправляємо випікатися мафіни в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

Оригінальний рецепт яєчні-мафіну, яка готується в духовці, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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