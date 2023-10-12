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Маффіни з яблуками та штройзелем від Лізи Глинської — легкі та швидкі у приготуванні (відео)

10:51 12 жовтня 2023
Мафіни

Відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше нагадувала фоловерам несправедливо забутий рецепт торту «Мурашник», розповіла, як приготувати мафіни з яблуками та штройзелем.

«Готуються вони дуже легко та швидко. Обов'язково приготуйте», — порадила вона та докладно показала, як готуються мафіни.

Інгредієнти:

Тісто:

  • 150 г яєць (3 шт.);
  • 70 г білого цукру (2 ст. л. з гіркою + 1 ст. л. без гірки);
  • 70 г тростинного цукру (2 ст. л. з гіркою + 1 ст. л. без гірки);
  • 130 мл соняшникової олії (рафінованої);
  • 170 г білого йогурту або кефіру;
  • 300 г борошна (10 ст. л. з гіркою);
  • 8 г розпушувача (2 ч. л.);
  • дрібка солі;
  • ванільний цукор;
  • кориця (за бажанням);
  • 200 г яблук (2 шт.).

Штройзель:

  • 50 г борошна (2,5 ст. л. без гірки);
  • 50 г тростинного цукру (2 ст. л. з гіркою);
  • 35 г вершкового масла.

Приготування:

  • Для штройзеля змішуємо борошно з цукром, додаємо кубики вершкового масла та розтираємо його кінчиками пальців, щоб утворилась крихта. Ставимо у морозильну камеру на 10−15 хвилин.
  • Для тіста змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукор білий та тростинний, розпушувач, сіль, ванільний цукор та корицю.
  • Змішуємо всі вологі інгредієнти: яйця, рослинну олію та білий йогурт. Ретельно перемішуємо. Додаємо до сухих інгредієнтів та знову перемішуємо.
  • Додаємо кубики яблук та перемішуємо.
  • Беремо паперові формочки (з цієї кількості виходить 14 мафінів) діаметром 6,5 см, висотою — 4 см та заповнюємо тістом на 2/3, тому, що воно добре піднімається.
  • Зверху присипаємо замороженою крихтою.
  • Відправляємо випікатися мафіни в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

Оригінальний рецепт яєчні-мафіну, яка готується в духовці, читайте на нашому сайті.

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