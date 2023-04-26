Найсмачніший торт «Мурашник» від Лізи Глінської: простий улюблений рецепт з дитинства (відео)
Відома українська кулінарка Ліза Глінська дуже часто готує смаколики «родом з дитинства». Ось і цього разу вона звернула увагу на несправедливо забутий рецепт торту «Мурашник» і нагадала, що колись його готували, перекручувавши тісто на м"ясорубці.
«Це один із моїх улюблених десертів. Звісно зараз я трохи змінила рецептуру і зробила його менш жирним, але запевняю вас, він залишився таким же смачним, як і у дитинстві!», — говорить майстриня.
Пісочне тісто
- 500 г борошна (16 ст. л. з гірко. + 2 ст. л. з гіркою)
- 2 г солі (1/3 ч.л.)
- 8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)
- 300 г вершкового масла жирністю 62%
- 1 яйце
- ванільний цукор (за бажанням)
- цедра апельсину (за бажанням)
Карамельний крем
- 450 г вареного згущеного молока (1 банка)
- 150 г вершкового масла жирністю 62%
- 2 г розчинної кави (за бажанням) (1 ч.л. без гірки)
Декор
- шоколад
- горіхи
- мак
Всі етапи приготування смаколика дивіться на відео.
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