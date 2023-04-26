37.37 / 37.95 40.87 / 41.68
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Найсмачніший торт «Мурашник» від Лізи Глінської: простий улюблений рецепт з дитинства (відео)

9:50 26 квітня 2023
Торт

Відома українська кулінарка Ліза Глінська дуже часто готує смаколики «родом з дитинства». Ось і цього разу вона звернула увагу на несправедливо забутий рецепт торту «Мурашник» і нагадала, що колись його готували, перекручувавши тісто на м"ясорубці.

«Це один із моїх улюблених десертів. Звісно зараз я трохи змінила рецептуру і зробила його менш жирним, але запевняю вас, він залишився таким же смачним, як і у дитинстві!», — говорить майстриня.

Пісочне тісто

  • 500 г борошна (16 ст. л. з гірко. + 2 ст. л. з гіркою)
  • 2 г солі (1/3 ч.л.)
  • 8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)
  • 300 г вершкового масла жирністю 62%
  • 1 яйце
  • ванільний цукор (за бажанням)
  • цедра апельсину (за бажанням)

Карамельний крем

  • 450 г вареного згущеного молока (1 банка)
  • 150 г вершкового масла жирністю 62%
  • 2 г розчинної кави (за бажанням) (1 ч.л. без гірки)

Декор

  • шоколад
  • горіхи
  • мак

Всі етапи приготування смаколика дивіться на відео.

Нагадаємо також про рецепт картопляних сирників з бринзою, яким кулінарна майстриня нещодавно порадила урізноманітнити сніданок.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Презерватив

Необхідна в дорозі річ: чому у аптечці водія обов’язково повинні бути презервативи

Софія Науменко

«Дитина жива, але з нею не все добре»: українська школярка, яка пережила ампутацію ніг, стала чемпіонкою світу з танців

поліцейський

Не погоджуйтеся з поліцією: названо порушення ПДР, за яке водія не мають права штрафувати

Вирощування моркви

Маленькі хитрощі поливу моркви, щоб вона виросла соковитою та солодкою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту