Найсмачніший торт «Мурашник» від Лізи Глінської: простий улюблений рецепт з дитинства (відео)

Відома українська кулінарка Ліза Глінська дуже часто готує смаколики «родом з дитинства». Ось і цього разу вона звернула увагу на несправедливо забутий рецепт торту «Мурашник» і нагадала, що колись його готували, перекручувавши тісто на м"ясорубці.

«Це один із моїх улюблених десертів. Звісно зараз я трохи змінила рецептуру і зробила його менш жирним, але запевняю вас, він залишився таким же смачним, як і у дитинстві!», — говорить майстриня.

Пісочне тісто

500 г борошна (16 ст. л. з гірко. + 2 ст. л. з гіркою)

2 г солі (1/3 ч.л.)

8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)

300 г вершкового масла жирністю 62%

1 яйце

ванільний цукор (за бажанням)

цедра апельсину (за бажанням)

Карамельний крем

450 г вареного згущеного молока (1 банка)

150 г вершкового масла жирністю 62%

2 г розчинної кави (за бажанням) (1 ч.л. без гірки)

Декор

шоколад

горіхи

мак

Всі етапи приготування смаколика дивіться на відео.

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