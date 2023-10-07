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«Порцелянові» історії
13 жовтня 2023
БЛАЗЕНЬ
БЛАЗЕНЬ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 24 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Одна стара шотландська легенда розповідає про те, що багато років тому диявол вирішив продати всі знаряддя свого ремесла. Він дбайливо повиставляв їх у скляній вітрині на загальний огляд. Там був блискучий кинджал Заздрості, поряд з яким красувався молот Гніву. На іншій полиці лежав лук Жадібності, а поруч — отруйні стріли Хтивості і Ревності. На окремому стенді був виставлений величезний набір мереж Брехні.

Також там можна було побачити знаряддя Смутку, Сріблолюбства і Ненависті. Усі вони були чудово представлені і споряджені етикетками з назвами та розцінками.

А на найкращій полиці, окремо від усіх інших інструментів, лежав маленький, непоказний і на вигляд досить затертий маленький клин, на якому висів ярлик: «Гординя». Як не дивно, ціна цього предмета була найвищою серед решти знарядь, навіть разом узятих.

Хтось із свідків незвичайного розпродажу запитав диявола, чому аін так високо оцінює цей дивний клинець. На що продавець відповів:
- Я дійсно ціную його понад усі інші, бо це єдине знаряддя в моєму арсеналі, на яке я можу покластися, коли вже всі інші виявляються безсилими.

Сказавши це, він ніжно погладив клин:
- Якщо мені вдається забити цей клинець у голову якоїсь людини, то він уже напевно відчиняє двері для інших знарядь…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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