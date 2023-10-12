Магнітна буря розтягнеться на три дні — з 13 по 15 жовтня: чи потрібно її побоюватись і як підготуватися

Після магнітної бурі на початку жовтня на українців чекає ще одне обурення геомагнітного поля планети.

Так, з 13 до 15 жовтня очікується магнітна буря слабкої сили. Її дію можуть відчути люди із хронічними захворюваннями, а також метеочутливі люди.

Як писали «ФАКТИ», щоб мінімізувати вплив бурі на здоров'я людям слід дотримуватися рекомендацій лікарів. А саме:

• займатися помірною фізичною активністю;

• підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;

• намагатися більше відпочивати та висипатися;

• пити більше чистої води.

Також важливо перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків, адже якщо ви належите до категорії метеочутливих людей, у дні підвищеної сонячної активності напевно відчуєте підвищення або зниження артеріального тиску, порушення сну, біль у суглобах, головний біль та запаморочення.

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