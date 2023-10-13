Продовження скандалу: Кондратюк публічно відповів Козловському та назвав його брехуном

Колишній продюсер Віталія Козловського Ігор Кондратюк, якому співак винен чималу суму вже багато років, публічно відповів на звинувачення та назвав колишнього підопічного брехуном. У своєму дописі у Facebook він заперечує, що забирає левову частку його зарплатні та назвав суми, які отримав за останні місяці. Кондратюк стверджує, що останні п’ять років отримав лише 42 803,29 грн. Зокрема, за серпень цього року — 4608,26 гривень, за вересень — 4586,70 гривень.

«Тут один заслужений співак, орденоносець, на ім’я Віталій Козловський (далі — ВК) розносить „новину“ (в інстаграмі, наприклад) про те, що я під час війни забираю „левову частку“ його, військовослужбовця, зарплатні. Він, як завжди — обманює. Хоча про такого завзятого рецидивіста-обманщика доцільніше вжити слово „бреше“. Отже, з моменту постановки ВК на облік в одну з частин Нацгвардії на мою користь згідно виконавчого впровадження стягується 1/5 частина його зарплатні. Стягування робиться згідно закону. Їх же потрібно виконувати, чи не так?», — пише Кондратюк.

Він стверджує, що не забирає ні всю зарплату Козловського, ні навіть значну частину. Мовляв, цим займається виконавча служба. За його словами, з моменту встановлення Козловського на облік в одну з частин Нацгвардії на користь Кондратюка стягується лише 1/5 частина його зарплатні. Та припустив, що, якщо з картки забирається більша частина, то «гроші стягуються ще на чиюсь користь». А всіх тих, хто підтримує в цій історії Козловського називає жертвами маніпуляції.

«Я давав слово не коментувати цю ганебну (не з моєї вини!) історію, але люди, які стали на захист ВК мають великі проблеми з критичним мисленням, і рясно поливають мене брудом. А ними банально маніпулюють…», — запевняє Кондратюк.

Нагадаємо, суди між продюсером Кондратюком та Віталієм Козловським тривають вже понад десять років. Причина — порушення співаком авторських прав. Козловський запевняє, що виплатив вже понад один мільйон гривень, винен — ще два.

153

Читайте нас у Facebook та Instagram