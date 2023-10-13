Огороднику на замітку: чим можна і чим не можна удобрювати ґрунт восени
Досвідчені городники радять дачникам ретельно готувати восени грунт на ділянці, зокрема, очищати грядки від залишків бур`яну та вносити засоби для боротьби зі шкідниками.
А автори каналу «Дача. Сад та город» дають поради стосовно того, чим краще в цей період підживлювати грунт, аби не нашкодити майбутньому врожаю.
Так, не рекомендується вносити мінеральні азотні добрива — сечовину, селітру, сульфат амонію. Їх краще використовувати навесні та в першій половині літа. А зараз вони можуть викликати нову хвилю вегетації рослин, що погано позначиться на їхній зимівлі.
Восени краще вносити будь-які види гною — коров'ячий, кінський, свинячий, курячий, а також компост. Вони зроблять ґрунт структурованим, легким і родючим.
Ще можна встигнути на вільних ділянках засіяти сидератами, наприклад, вівсо або фацеліє, які швидко ростуть та покращують родючість ґрунту.
А після перекопування грядки рекомендують пролити розчином АнтиСтерні — корисні гриби і бактерії не тільки прискорять процес розкладання органіки, а й знезаразять ґрунт.
Також до похолодання на дачі треба підготувати до зимівлі дерева — прибрати лишайник та побілити. Побілка сприятиме захисту дерев від перепадів температур, комах та тварин, які об'їдають взимку кору.
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