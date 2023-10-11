36.86 / 37.50 39.22 / 40.05
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Обов'язково зробіть це восени — і забудьте про шкідників на городі

18:46 11 жовтня 2023
Внесення попелу в грунт

Підготовка грунту на городі до зими дуже важлива, адже є запорукою майбутнього врожаю.

Тому досвідчені городники рекомендують при осінньому перекопуванні ґрунту ретельно вибирати пирій, не залишивши жодного корінця. Цей злісний бур'ян дуже живучий і приваблює дротяників, зазначають у Телеграм-каналі «Дача. Сад та город».

Частіше шкодить дротяник на кислих ґрунтах.

Аби не допустити його навали, восени розсипте по грядках доломітове борошно, крейду, попіл (також їх можна закласти у ґрунт).

А ще дротяники (і хрущі також) дуже не люблять кореневі виділення бобових, особливо люпину. Тому поки погода дозволяє, посійте цей сидерат. До заморозків закладіть у ґрунт і пролийте метаризіумом. Він і зі шкідниками впорається, і органіку переробить. Перезимує і буде захищати ваші рослини і наступного року.

Нагадаємо, що від хрущів допоможуть також настій з цибулиння і йод, а дротяники не переносять ще й гірчичної макухи.

79

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мері Лу Реттон

«Допоможіть моїй мамі»: знаменита олімпійська чемпіонка бореться за життя

Май Найм

Красуню-онуку знаменитого футбольного тренера знайшли мертвою в Ізраїлі (фото)

унітаз

Оцет, мило й таблетки: як швидко та ефективно відмити унітаз

Квашені яблука

Квашені яблука — справжній український смаколик

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту