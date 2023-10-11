Обов'язково зробіть це восени — і забудьте про шкідників на городі

Підготовка грунту на городі до зими дуже важлива, адже є запорукою майбутнього врожаю.

Тому досвідчені городники рекомендують при осінньому перекопуванні ґрунту ретельно вибирати пирій, не залишивши жодного корінця. Цей злісний бур'ян дуже живучий і приваблює дротяників, зазначають у Телеграм-каналі «Дача. Сад та город».

Частіше шкодить дротяник на кислих ґрунтах.

Аби не допустити його навали, восени розсипте по грядках доломітове борошно, крейду, попіл (також їх можна закласти у ґрунт).

А ще дротяники (і хрущі також) дуже не люблять кореневі виділення бобових, особливо люпину. Тому поки погода дозволяє, посійте цей сидерат. До заморозків закладіть у ґрунт і пролийте метаризіумом. Він і зі шкідниками впорається, і органіку переробить. Перезимує і буде захищати ваші рослини і наступного року.

Нагадаємо, що від хрущів допоможуть також настій з цибулиння і йод, а дротяники не переносять ще й гірчичної макухи.

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