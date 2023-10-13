Фініки з «секретом»: СБУ перекрила потужний канал постачання героїну з Ірану до Європи (фото)

Служба безпеки України ліквідувала канал контрабанди наркотиків до Євросоюзу. Операція проводилась разом з правоохоронцями Румунії та Німеччини.

У результаті комплексних заходів, які тривали понад рік, вдалося не лише перекрити канал переправляння іранського героїну, а й затримати організатора наркотрафіку у Румунії, повідомили в СБУ.

Спецоперація почалася у вересні 2022 року, коли СБУ та Нацполіція України затримали в Одесі двох іноземних наркокур’єрів. Вони намагалися транзитом через Україну переправити до Західної Європи майже 186 кг іранського героїну.

«Товар» зловмисники приховали у коробках з подвійним дном, в яких перевозили 16 тонн фініків. Вартість вилученої «партії» наркотиків сягала 11 млн доларів США за цінами чорного ринку.

Тоді було встановлено, що двоє затриманих входять до складу потужного транснаціонального наркоугруповання. І щоб викрити його організатора, який проживав в одній із країн ЄС, правоохоронці провели додаткові оперативні та слідчі дії у взаємодії з європейськими партнерами.

Це дозволило встановити місцезнаходження головного фігуранта, задокументувати його злочинні дії і затримати.

За даними слідства, зловмисник розробив маршрут переправлення наркотиків морським шляхом через Одеський порт, а після його блокади у зв’язку з агресією рф — використовував порти Румунії і переміщував вантаж в Україну суходолом.

Його двом «кур'єрам», яких затримали в Україні, слідчі СБУ повідомили про підозру. Їм інкриміновано контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів в особливо великому розмірі. Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

«В рамках спільної роботи, українські слідчі та прокурори передали румунським колегам матеріали щодо інших осіб, причетних до цих злочинів. У жовтні 2023 року на підставі цих матеріалів правоохоронними органами Румунії затримано організаторів каналу контрабанди героїну», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Києві на початку жовтня двоє підлітків вистрибнули з вікна 24-го поверху після вживання наркотиків.

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