Не Тайвань: держсекретар США повідомив, де незабаром може розпочатись ще одна війна

Азербайджан, який домігся капітуляції невизнаної республіки в Нагірному Карабаху, може незабаром вторгнутися до Вірменії. Про можливість нової ескалації на Кавказі американських законодавців попередив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За даними видання Politico, у Вашингтоні стурбовані операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю поширення конфлікту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше закликав Вірменію відкрити коридор уздовж свого південного кордону, який зв'язує «материковий» Азербайджан з ексклавом, що межує з Туреччиною та Іраном. При цьому лідер Азербайджану погрожував вирішити питання «силовим шляхом».

На початку жовтня у телефонній розмові з групою законодавців, які вимагали від Блінкена можливих заходів проти Алієва у відповідь на вторгнення його країни до регіону Нагірного Карабаху, держсекретар відповів, що Держдепартамент шукає можливості притягнути Азербайджан до відповідальності і не планує продовжувати рішення, яке дозволяє США надавати військову допомогу Баку. Він додав, що Штати бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії у найближчі тижні.

У своїй новій заяві Держдепартамент відмовився коментувати це, але наголосив на прихильності відомства «суверенітету та територіальної цілісності Вірменії» та вирішенню конфлікту за допомогою «прямих переговорів».

Нагадаємо, раніше за застосування санкцій до Баку, також побоюючись нової війни, виступили деякі французькі політики.

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