Штраф 40 тисяч гривень «на рівному місці»: українці все частіше потрапляють у пастку, про яку не підозрюють

Мопеди, або ж електроскутери є дуже популярними в Україні, проте не всі їх водії знають, що окрім спеціальних номерних знаків, водій цього засобу повинен отримати ще й права відповідної категорії — А1.

Адвокат, що спеціалізується на дорожньому праві, розповів ресурсу Автосота, що його клієнта — водія мопеда — нещодавно оштрафували на 40 800 гривень і вилучили водійське посвідчення на приголомшливий термін — п’ять років.

Причина — відсутність у нього посвідчення категорії, необхідної для керування мопедом (посвідчення звичної для автомобілістів категорії С не підходить, рівно як категорій В та А).

Довідково: відповідно до статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування мопедом без категорії «А1» тягне за собою накладення штрафу в розмірі 3400 гривень. У разі повторного порушення протягом року порушнику може загрожувати значно серйозніше покарання — штраф у розмірі 40 800 грн та позбавлення права керування на строк від 5 до 7 років.

Крім того, обов'язковою є реєстрація мопеда, незалежно від того, призначений він для використання на дорогах місцевого чи національного значення.

Нагадаємо, що нині на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроект про встановлення ще одного штрафу для автомобілістів.

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