Рада готує ще один штраф для автомобілістів: за що хочуть карати

В Україні, де раніше розширили перелік причин для евакуації авто на штрафмайданчик, до Верховної Ради подали пропозицію встановити адміністративну відповідальність за дрифтування. Текст законопроекту під № 9642 був офіційно оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради. У документі пропонується стягувати штраф у розмірі 8 500 гривень за участь у дрифтінгу. У разі повторного вчинення дрифту протягом року передбачається збільшення штрафу до 17 000 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Рекомендовані зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, сформульовані парламентарями, полягають у наступному:

• Умисне здійснення водієм керованого заносу (так званого дрифту) всупереч Правилам дорожнього руху тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

• Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, особа позбавляється права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

• У контексті цієї статті під умисним керованим заносом (дрифтом) розуміється навмисне виконання маневрів водія, що призводять до заносу осі транспортного засобу під час швидкісного повороту.

На думку законодавців, ухвалення цього законопроекту матиме сприятливі наслідки для безпеки дорожнього руху та спокою громадян, яким заважає шум, що створюється під час дрифту. Це твердження викладено в супровідній пояснювальній записці до законопроекту.

Як писали «ФАКТИ», два роки тому в Україні вибухнув скандал через дрифт на Софійській площі у Києві. Також через рішення Верховного суду оскаржувати деякі штрафи автомобілістам стало невигідно.

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