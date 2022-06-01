Смачно, як у «МакДональдз», але в рази дешевше: готуємо чизбургер на вечерю

Цю страву можна готувати вдома, причому вийде не гірше, ніж у «МакДональдз», проте в рази дешевше. Кулінарка Лариса Павлюк, яка раніше розказала, як приготувати кекси з цвітною капустою, поділилась смачним та доступним рецептом чизбургера.

Інгредієнти:

Булка — 2 шт.

Фарш яловичий — 250 г

Сир — 100 г

Маринований огірок — кілька слайсів

Томат — кілька слайсів

Зелень за бажанням

Томатний соус/гірчиця — на смак

Спеції, сіль — на смак

Приготування:

Беремо фарш, а краще робимо його самі. Формуємо круглі котлети з невеликим заглибленням всередині. Обсмажуємо з одної сторони 1−2 хв, перевертаємо і кладемо зверху шматочок сиру, і смажимо ще 1−2 хв, в залежності від товщини котлети.

Знімаємо пательню з вогню і накриваємо кришкою. В цей час розрізаємо булку і на сухій пательні, розрізом вниз підсмажуємо булку, щоб злегка похрускувала. Збираємо бургер. На низ булки трохи томатного соусу, слайси огірка, можна якоїсь зелені, кладемо котлету з сиром. На верхню частину булки кілька крапель томатного соусу, американську гірчицю, і трохи порею за бажанням, накриваємо, сколюємо шпажкою — і кайфуємо!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт надзвичайно смачної дієтичної піци, яка не зашкодить фігурі.

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