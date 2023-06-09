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Вишуканий хот-дог від відомого шефа: просто, ситно і смачно

10:44 9 червня 2023
Шеф з хот-догом

Відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом пирога з цибулею та беконом, розповів фоловерам, як приготувати найсмачніший хот-дог.

Про приготування цієї страви він розповів у Instagram, зазначивши, що хот-дог може бути вишуканим. Особливо, якщо самостійно приготувати булочку бріош.

Інгредієнти:

  • Булочка бріош;
  • Для соусу: майонез на зерновій гірчиці, кетчуп та додатки на ваш смак: копчена паприка, сушений часник до прикладу;
  • Сосиски;
  • Для гарніру: солодка кукурудзу, копчена паприка, декілька ложок сметани, сир Чеддер.

Сосиску краще надрізати, а для гарніру швидко підсмажити солодку кукурудзу, додати трішки копченої паприки, декілька ложок сметани, натерти туди сир. Готово!

Тим, хто готуватиме, Володимир Ярославський радить «вмикати фантазію»: «Бо ви можете додавати все, що вам подобається: корнішони, мариновані перці халапеньйо, смажену в клярі кільцями цибулю чи зелень петрушки або кінзи. Можна додавати усілякі Реліши — це такі соуси з дрібно різаних маринованих овочів з фруктами і гірчицею! А ще, дуже класно працює цибулевий джем!»

Раніше Володимир Ярославський розкрив секрет приготування ідеального запеченого «генеральського сала».

Фото — скріншот

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