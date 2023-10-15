Погода ні до чого: експерт кликав три причини, чому Ізраїль не розпочинає сухопутну операцію в секторі Газа

Анонсована владою Ізраїлю наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Газа з метою захоплення міста Газа та знищення вищого керівництва руху ХАМАС. відкладається через хмарну погоду. Таку версію в коментарі The New York Times озвучило неназване джерело серед ізраїльських військових.

Військовий стверджує, що невідповідна погода, яка, за прогнозами, затягнеться на кілька днів, завадить прикривати операцію з повітря та ускладнює роботу операторів безпілотників.

Проте британський військовий експерт Шон Белл у коментарі Sky News назвав авторитетніші причини для «зволікання» ЦАХАЛ.

За його словами, офіційний Вашингтон вимагає від Тель-Авіва надати більше часу на вихід мирних жителів із Сектору Газа. Крім того, самому Ізраїлю потрібно більше часу для підготовки операції, адже атака ХАМАС виявилася раптовою, а відповідь на неї стане однією з найбільших військових операцій Ізраїлю за десятиліття. До того ж сектор Газа через його специфіку — це «не місце для новобранців, особливо ненавчених».

Третя причина, на думку експерта, полягає в тому, що Ізраїлю необхідно більше розвідувальних даних.

«Більшість військових операцій ретельно розробляються — це своєрідні військові ігри. Ви зважуєте всі потенційні ризики та намагаєтеся обрати найкращу стратегію. А це все займає час», — пояснив експерт.

Нагадаємо, що в суботу, 14 жовтня, до Бухаресту (Румунія) з Ізраїлю було евакуйовано 207 громадян України, з яких 63 дитини. Насамперед країну залишили діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в аеропорту і не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів. Наступний рейс заплановано на сьогодні, 15 жовтня.

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