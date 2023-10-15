«Просто насолоджуюся моментом»: 38-річний Роналду заговорив про завершення кар'єри

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, якого заочно засудив уряд Ірану до 99 ударів батогом, поміркував про те, коли він завершить кар'єру — все ж таки, 38 років, «передпенсійний» вік як для футболіста, який виступає на високому рівні.

«У моєму житті траплялися деякі речі, які змушують мене думати лише у короткостроковій перспективі, — наводить слова зіркового футболіста португальське видання Record. — Люди кажуть, що я гратиму до 40 чи 41 року. Я не ставлю перед собою таких цілей, я просто насолоджуюся моментом.

Я почуваюся добре, тіло реагує на те, що я давав йому протягом останніх кількох років. Головне — насолоджуватися моментом. Я щасливий як у своєму клубі, так і в національній збірній. Я забив багато голів, добре почуваюся фізично, тому головне насолоджуватися моментом".

Зазначимо, що Роналду попри свої роки продовжує переписувати рекорди. Зокрема, в останньому поєдинку за збірну, проти Словаччини, Криштіану оформив «дубль» і тим самим довів свій бомбардирський реєстр у національній команді до фантастичних 125 голів. Ще вище підняти планку Роналду буде можливість 16 жовтня, коли португальці, які вже гарантували собі місце у фінальному турнірі Євро-2024, зіграють на виїзді з Боснією і Герцеговиною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бельгієць Еден Азар раптово оголосив про завершення кар'єри у 32 роки.

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