Домашня ганьба Польщі, Іспанія стримала грізного Холанда: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У неділю, 15 жовтня, відбулися чергові сім матчів у трьох групах відбору Євро-2024. Відзначимо, що Франція, Португалія, Бельгія, Шотландія та Іспанія вже здобули путівки до фінального турніру чемпіонату Європи, який наступного року прийме Німеччина, а після сьогоднішнього дня до них приєдналися Шотландія та Іспанія.

Група А

Норвегія — Іспанія — 0:1 (Гаві, 49).

Грузія — Кіпр — 4:0 (Кітеїшвілі, 46, Кварацхелія, 58, Шенгелія, 82, Мікаутадзе, 90+5).

Становище команд: 1. Іспанія — 15 очок (6 матчів); 2. Шотландія — 15 (6); 3. Норвегія — 10 (7); 4. Грузія — 7 (6); 5. Кіпр — 0 (7).

Група D

Уельс — Хорватія — 2:1 (Вілсон, 47, 60 — Пашаліч, 75).

Туреччина — Латвія — 4:0 (Акгюн, 58, Тосун, 83, 90+2, Актюркоглу, 87).

Становище команд: 1. Туреччина — 16 (7); 2. Уельс — 10 (6); 3. Хорватія — 10 (6); 4. Вірменія — 7 (6); 5. Латвія — 3 (7).

Група Е

Чехія — Фарерські острови — 1:0 (Соучек, 76, з пенальті).

Польща — Молдова — 1:1 (Свідерські, 53 — Ніколаеску, 26).

Становище команд: 1. Албанія — 13 (6); 2. Чехія — 11 (6); 3. Польща — 10 (7); 4. Молдова — 9 (6); 5. Фарерські острови — 1 (7).

Група I

Швейцарія — білорусь — 3:3 (Шачірі, 28, Аканджі, 89, Амдуні, 90 — Ебонг, 61, Поляков, 69, Антілевський, 84, з пенальті).

Румунія — Андорра — 4:0 (Станчу, 23, Хаджі, 28, Марін, 44, з пенальті, Коман, 50).

Матч Косово — Ізраїль перенесено

Становище команд: 1. Румунія — 16 очок (8 матчів); 2. Швейцарія — 15 (7); 3. Ізраїль — 11 (6); 4. Косово — 7 (7); 5. білорусь — 6 (8); 6. Андорра — 2 (8).

У понеділок, 16 жовтня, буде зіграно наступні матчі: група В — Греція — Нідерланди, Гібралтар — Ірландія; група F — Бельгія — Швеція, Азербайджан — Австрія; група J — Боснія і Герцеговина — Португалія, Люксембург — Словаччина, Ісландія — Ліхтенштейн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитись у прямому ефірі матч відбору Євро-2024 Мальта — Україна.

10

Читайте нас у Facebook та Instagram