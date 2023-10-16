Володар «Золотого м'яча» Бензема підтримав палестинців у війні з Ізраїлем та нарвався на брутальну образу

Володар «Золотого м'яча» 35-річний француз Карім Бензема, якого включили до списку номінантів на індивідуальний приз і в 2023-му, вляпався у скандал, висловивши свою громадянську позицію з приводу війни між Палестиною та Ізраїлем.

Зокрема, бомбардир підтримав жителів Гази, які, на його думку, «стали жертвами невиправданого бомбардування». «Ми молимося за мешканців Гази. Чергове невиправдане бомбардування, яке не пощадило ані жінок, ані дітей», — написав зірковий футболіст на своїй сторінці у Twitter.

Toutes nos prières pour les habitantes de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. - Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Подібний вислів титулованого футболіста (32 завойовані трофеї за роки виступів у «Ліоні» та «Реалі») на підтримку палестинців викликав гнів у ізраїльтян. Наприклад, ексворотар збірної Ізраїлю Дуду Ават публічно образив Бензема п'ятьма мовами. "С*кін ти син", - написав обурений Дуду в Twitter.

אתה בן זונה גדול !



Tu es un gros fils de pute!



You are a big son of a bitch!



أنت ابن كبير للعاهرة!



Eres un hijo de puta



https://t.co/eDnOMFrlH4 October 15, 2023

Нагадаємо, що з літа 2023-го француз виступає у Саудівській Аравії за «Аль-Іттіхад». До нової команди нападник перейшов на правах вільного агента після 14 років виступів за мадридський «Реал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуню-онучку знаменитого футбольного тренера знайшли мертвою в Ізраїлі.

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