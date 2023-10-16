Підліток тяжко постраждав внаслідок підриву на російській міні на Харківщині

Нещодавно поліція повідомляла про трагедію на Миколаївщині, де через підрив на міні загинув 14-річний хлопчик, а його 12-річний друг був травмований. А напередодні схожий випадок стався й на Харківщині.

За даними ГУ ДСНС Харківщини, у селі Кам'янка Ізюмського району Харківської області підліток 2008 року народження отримав поранення. За попередніми даними, він разом з батьком збирав металобрухт та натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Школяра шпиталізували з діагнозом мінно-вибухова травма та поранення правої стопи.

Рятувальники закликають людей бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Не треба чіпати підозрілі предмети чи пересуватися неперевіреними ґрунтовими дорогами. Під забороною — відвідування лісів, лісосмуг, полів, пойм річок. Особливо там, де точилися бої, чи де населенні пункти знаходилися в окупації.

У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про це у ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112».

Модифікація протипіхотної міни ПФМ-1 не передбачає наявність пристрою самоліквідації, на відміну ПФМ-1С. Ураження людини при вибуху міни завдається за рахунок руйнування нижньої частини ноги. Вибух проводиться в момент, коли людина наступає ногою на датчик міни.

Нагадаємо, що на Сумщині загинув підліток — він зазнав травм під час вибуху на власному подвір’ї, коли розбирав рибацькі сітки.

Фото з Вікіпедії

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