Хрумкий багет можна використовувати не лише для приготування бутербродів, наприклад канапки «Капрезе» по-італійськи.

Діставши м`яку серединку, багет можна «нафарширувати» інгредієнтами, які вам більше до вподоби. Така закуска готується швидко і виходить дуже смачною. Один із варіантів такої страви пропонує ресурс «Ідеї для сніданку та вечері».

Інгредієнти: Багет — 1 шт.;

Сир вершковий — 150 г;

Шинка — 100−150 г;

Перець жовтий чи червоний — 0,5−1 шт.;

Зелена цибуля, кріп і трохи петрушки — за смаком. Приготування: Підготувати багет — відрізати краї і дістати м'якуш, має вийти порожниста труба.

Нарізати кубиком шинку, перець, подрібнити зелень і додати сир. Добре перемішати начинку та заповнити багет, дуже щільно утрамбувати.

Обернути харчовою плівкою і покласти в холодильник на 30−60 хвилин.

Дістати з холодильника, нарізати та подати закуску до столу.

Також з багетом можна приготувати «ледачу» піцу — Мутіш.

Фото Pixabay

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