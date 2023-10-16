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Фарширований багет — оригінально, швидко, смачно (відео)

11:52 16 жовтня 2023
Багет

Хрумкий багет можна використовувати не лише для приготування бутербродів, наприклад канапки «Капрезе» по-італійськи.

Діставши м`яку серединку, багет можна «нафарширувати» інгредієнтами, які вам більше до вподоби. Така закуска готується швидко і виходить дуже смачною. Один із варіантів такої страви пропонує ресурс «Ідеї для сніданку та вечері».

Інгредієнти:

  • Багет — 1 шт.;
  • Сир вершковий — 150 г;
  • Шинка — 100−150 г;
  • Перець жовтий чи червоний — 0,5−1 шт.;
  • Зелена цибуля, кріп і трохи петрушки — за смаком.

Приготування:

  • Підготувати багет — відрізати краї і дістати м'якуш, має вийти порожниста труба.
  • Нарізати кубиком шинку, перець, подрібнити зелень і додати сир. Добре перемішати начинку та заповнити багет, дуже щільно утрамбувати.
  • Обернути харчовою плівкою і покласти в холодильник на 30−60 хвилин.
  • Дістати з холодильника, нарізати та подати закуску до столу.

Також з багетом можна приготувати «ледачу» піцу — Мутіш.

Фото Pixabay

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