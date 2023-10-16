Представлялися військовими: СБУ знешкодила банду рекетирів, яка тероризувала Західну Україну (фото)

На заході України СБУ знешкодила ще одну банду рекетирів, яка тероризувала мешканців регіону.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією на Прикарпатті нейтралізувала злочинне угруповання, яке діяло під контролем «смотрящого» за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета.

Фото СБУ

Учасники угруповання тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли «рахунок» за мирне вирішення проблеми. У разі відмови погрожували потерпілим та їхнім сім’ям насильством і фізичною розправою, а також «конфіскацією» автомобілів та нерухомості.

Фото СБУ

«За один рекетирський „наліт“ фігуранти могли „вибити“ з людини від 10 до 500 тис. у гривневому еквіваленті. Таким чином зловмисники намагались обкласти „даниною“ місцевих підприємців і поступово розширювали свій вплив на прилеглі регіони України», — зазначили в СБУ та додали, що з початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Фото СБУ

Вони обіцяли жертвам, що заберуть їх до себе «на нуль», де відбиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу. При цьому, як встановила СБУ, учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Фото СБУ

Так, у одного місцевого підприємця бандити вимагали 150 тисяч гривень, шо було задокументовано співробітниками СБУ: «Фігуранти неодноразово погрожували чоловіку, що забʼють молотками, битимуть трубами по голові, зламають ноги та зроблять інвалідом, якщо він не сплатить їм гроші».

Двох активних учасників угрупування затримали під час передачі їм всієї суми від потерпілого. Фігурантам повідомлено про підозру, вони знаходяться під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що СБУ знешкодила банду, яка тероризувала мешканців Кіровоградської та Одеської областей.

Фото СБУ

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