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Не жартуйте з гальмами: які ознаки підкажуть, що гальмівні колодки настав час міняти

18:07 16 жовтня 2023
Догляд за автомобілем

Гальмівна система є однією з ключових в автомобілі, без неї використання транспортного засобу є небезпечним і просто неможливим. Автоексперти, які раніше розповіли, як продовжити життя автомобіля, радять приділяти справності гальм особливу увагу, пише ТвояМАШИНА.

Експерти звертають увагу, що гальмівні колодки автомобіля не є вічними і за своєю суттю можуть вважатися витратним матеріалом, який час від часу слід міняти. Рекомендується робити це не рідше, ніж за 10−20 тисяч кілометрів пробігу.

Разом з тим існують непрямі ознаки того, що гальмівні колодки стають непридатними.

1. «Провалювання» педалі гальма на підлогу.
2. Вібрація при натисканні педалі гальма.
3. Свист та скрип під час гальмування.
4. Низька ефективність гальмування.
5. Спрацювання датчика на панелі при наявності такого.

У будь-якому випадку експерти рекомендують водіям якнайшвидше звернутися до сервісного центру, якщо справність гальмівної системи викликає у них сумніви.

Раніше «ФАКТИ» писали, що важливо знати водіям про особливості їзди на зимових шинах навесні та влітку.

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