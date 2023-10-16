«Батьки мають надати докази»: як змінити ім’я дитини

Як нам каже український Цивільний кодекс, ім’я — це спосіб ідентифікації людини як суб’єкта цивільних правовідносин. Хоча імʼя надається одночасно з державною реєстрацією народження дитини, інколи трапляються ситуації, коли виникає бажання/потреба його змінити пізніше. Чи можливо змінити імʼя дитини та які особливості цього процесу існують, розповіли в Юридичному пораднику для ВПО.

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«Особа, яка досягла 16 років, має право вільно змінити своє імʼя за своїм бажанням. Неповнолітня особа від 14 до 16 років має право змінити імʼя за своїм бажанням, проте додатково на це вимагається згода обох батьків. До досягнення 14 років, якщо дитина фактично має власне імʼя, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, — за заявою одного з батьків та за їхньою обопільною згодою (висловлюється особисто або подається нотаріальна згода другого з батьків).

На практиці часто виникає питання, навіть якщо немає спору між батьками щодо зміни імені дитини, а з якого віку дитини фактично можна скористатися цією нормою, адже часто працівники ДРАЦС кажуть, що варто чекати, поки дитина досягне якогось конкретного віку та зможе висловити свою думку (наприклад, 6 років). Насправді конкретного віку законодавцем не встановлено, проте, дійсно, аби ДРАЦС провів реєстрацію зміни імені, батьки дитини мають надати докази того, що дитина має інше власне імʼя, на яке реагує та сприймає його".

Як свідчить судова практика, додають юристи, доказами можуть слугувати письмові висновки викладача дитячого садка, дитячого психолога про те, що дитина відгукується на інше імʼя. При цьому вік, з якого дитина спроможна асоціювати себе із конкретним ім’ям і реагувати на нього, визначається індивідуально.

«Така норма існує у першу чергу з метою захисту інтересів дитини, аби не склалася ситуація, що її імʼя бездумно зазнає змін… Насправді це виняткові випадки. Наприклад: імʼя дитини реєструвалося за заявою іншої уповноваженої особи (наприклад, цю процедуру здійснювали не батьки, а бабуся дитини та всупереч побажанням батьків вказала інше імʼя); ДРАЦС не захотів реєструвати запропоноване батьками імʼя, а батьки не сперечалися, аби швидше отримати свідоцтво про народження дитини; один з батьків обрав імʼя дитині без згоди другого тощо. На практиці важливо розуміти, що, якщо у першому випадку є великі шанси змінити імʼя дитини у позасудовому порядку, то в інших випадках такі шанси менші».

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Першочергово важливо розуміти, з якої причини варто змінити імʼя дитині. Якщо обоє з батьків вирішили, що їй більше пасуватиме інше імʼя, то зміна буде можлива за заявою батьків до 14 років за умови доведення, що дитина асоціює себе із цим імʼям. У цьому разі доведеться дочекатися, коли вік дитини дозволить їй сприймати імʼя та надати відповідні докази. У разі, якщо при державній реєстрації народження дитині було присвоєно імʼя без урахування побажань батьків, можете змінити його у ДРАЦС до досягнення дитиною 1 року за обопільною заявою із батьком дитини. Якщо ж ДРАЦС вам відмовить, зможете оскаржити цю відмову у судовому порядку.

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