Роботодавець не має права вимагати довідку з роботи матері: що слід знати батькові про відпустку з догляду за дитиною

Доволі часто відпустку з догляду за дитиною до трьох років оформлює її батько. Юридичний порадник для ВПО розповів, як правильно молодим татусям реалізувати своє право на «декретну» відпустку.

«Відповідно до ч. 1 ст. 141 Сімейного кодексу України, мати та батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі. Після закінчення відпустки у звʼязку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Після закінчення „лікарняного“, який видається матері у звʼязку з вагітністю та пологами (за загальним правилом, 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів після пологів), батько дитини може подати своєму роботодавцю заяву про надання відпустки для догляду за дитиною до трьох років. До заяви додається свідоцтво про народження дитини. Роботодавець не має права вимагати довідку з роботи матері про те, що вона не перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років або ж достроково вийшла з неї».

Термін такої відпустки, додають юристи, зазначається в самій заяві та може встановлюватися на весь період до досягнення дитиною 3-річного віку або ж на частину такого періоду за бажанням/потребою батька.

«Відпустка для догляду за дитиною до трьох років оформляється наказом роботодавця. На час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років за батьком зберігається його робоче місце, проте заробітна плата не виплачується. Законодавство також передбачає можливість у період перебування у такій відпустці працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Окрім «декретної» відпустки для татусів трудовим законодавством передбачені й інші соціальні відпустки: відпустка при народженні дитини — одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів), яка надається не пізніше 3-х місяців з дня народження дитини. Отримати таку відпустку може в тому числі: чоловік, дружина якого народила дитину; батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Відпустка надається на підставі письмової заяви".

Особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов’язана надати роботодавцю копії документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

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