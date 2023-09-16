Забули чи проігнорували: королівська родина не привітала принца Гаррі з днем народження

Глибина розколу між принцом Гаррі та рештою членів британської королівської родини оголилася у всій красі 15 вересня, коли Букінгемський палац проігнорував день народження молодшого сина Чарльза III. Жодних офіційних привітань із 39-річчям герцог Сассекський із Лондона не отримав. Натомість офіційні акаунти палацу в соціальних мережах цілий день писали про короля Чарльза, принца Вільяма і Кейт Міддлтон, Софі, герцогиню Единбурзьку. Гаррі навіть побічно згаданий не був.

Букінгемський палац повідомив, що королівська родина наразі публічно вітає з днем ​​народження лише тих, хто активно продовжує виконувати обов'язки її старших членів.

Стало також очевидно, що на зустріч герцога з його близькими родичами теж не варто сподіватися. Такі чутки ходили весь серпень. Повідомлялося, що Чарльз захоче скористатися вересневою поїздкою Гаррі до Європи, щоб спробувати налагодити стосунки із сином.

Наразі плани всіх основних учасників сімейного конфлікту до кінця вересня визначено. Чарльз буде в Шотландії, принц Вільям летить у Нью-Йорк, щоб взяти участь у роботі Генеральної Асамблеї ООН, Гаррі та Меган Маркл після завершення «Ігор нескорених» повертаються до себе в Монтесіто.

Гаррі відсвяткував своє 39-річчя у Дюссельдорфі. Схоже, герцогиня вирішила дозволити чоловікові трохи розслабитись. Добре відомо, що молодший син Чарльза й Діани став непитущим і відмовився від кофеїну, коли Меган була вагітна Арчі. Він перестав пити навіть пиво й перейшов на чай та зелені соки. У 2018 році він підняв склянку води на знак солідарності з дружиною, коли решта пили шампанське. Він також кинув палити.

І ось 15 вересня в Дюссельдорфі принц Гаррі з апетитом поїдав ковбаски, свинячу рульку та віденський шніцель, запиваючи ці традиційні страви пивом у ресторані Im Goldenen Kessel. Повідомляється, що герцог випив шість кухлів. Меган склала чоловікові компанію, але обмежилася одним невеликим лагером.

Потім Сассекси вирушили на волейбольний матч. Попри пізній вечір, іменинник виглядав посвіжілим, коли прибув на «Меркур Шпіль-Арена».

Після того, як Гаррі та Меган зайняли свої місця на трибунах, диктор запитав натовп: «Чи є тут хтось, хто сьогодні святкує свій особливий випадок? У когось день народження? О, я гадаю, це чийсь день народження. Якомусь принцу Гаррі, герцогу Сассекскому, сьогодні виповнюється 39 років. З днем ​​народження! Давайте підспівувати!»

Натовп радісно підтримав заклик. Гаррі трохи почервонів, почав аплодувати і кілька разів вимовив «дякую».

Пізніше мер Дюссельдорфа доктор Стівен Келлер подарував герцогу святковий торт, який був оформлений у кольорах «Ігор нескорених», із написом: «З днем ​​народження, принц Гаррі, герцог Сассекський».

Нагадаємо, на «Іграх нескорених» нігерійські спортсмени дали Меган Маркл нове прізвисько.

78

Читайте нас у Facebook та Instagram