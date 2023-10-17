«Відбуваються зміни в мозку»: невролог про тривожно-депресивні розлади

«Я не хочу приймати антидепресанти, адже це не вирішить мої проблеми в житті, вони залишаться зі мною, і мій стан повернеться після припинення лікування!» — так вважає багато пацієнтів з тривожно-депресивними розладами. Це твердження є однією з причин свідомої відмови від лікування. І воно часто походить з примітивного розуміння, що є якась «проблема», яку треба обов’язково вирішити, і емоційний розлад пройде сам собою. Це не завжди так, пояснює лікар-невролог Давид Щербина.

РЕКЛАМА

«Депресія може бути наслідком перенесених стресів, стійких емоційних переживань, життєвих чи сімейних проблем та ін. На момент звернення цих проблем вже може не бути, а психічний розлад залишився. Тривожні чи депресивні розлади — це не лише ваші поведінкові та емоційні скарги, це ще й нейробіологічні зміни які відбуваються в мозку. Наприклад, при депресивних епізодах відбувається дисрегуляція супраорбітальної та префронтальної кори, порушуються зв’язки з мигдалевидним тілом, з ядрами ствола мозку, зменшується об’єм сірої речовини, зменшується об’єм гіпокампа та лобових часток мозку».

За словами лікаря, існує генетична схильність до психічних розладів і навіть до реакції на лікування. Це підтверджено цілою низкою серйозних досліджень і метааналізів.

«Значна частина пацієнтів не має ніяких об’єктивних причин, щоб почувати себе погано, життя може здаватись зі сторони ідеальним, а людина при цьому захворіла на депресію. Мільйони людей можуть переживати ті ж самі події, що і ви, і не мати психічних розладів, а тому, навіть якщо ви маєте реальні, поточні життєві складнощі, які призвели вас до психічного розладу і продовжують на вас впливати, — це все одно потребує лікування.

Антидепресанти і психотерапія є першочерговим вибором лікування більшості депресивних та тривожних розладів. Вибір між цими двома методиками — індивідуальне рішення лікаря та його пацієнта й залежить від наявності коморбідних розладів, важкості стану, супутніх хвороб, фінансових можливостей і уподобань пацієнта. А не від наявності чи відсутності причин для депресії. Обидва цих методи, застосовані разом, мають кращий вплив, ніж кожен з них окремо".

РЕКЛАМА

Раніше лікар-психотерапевт Євген Скрипник розповів, як часто рецидивує депресія.

Читайте також: Чи можна приймати антидепресанти під час вагітності: лікарі дали пояснення РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook та Instagram