Чи можна приймати антидепресанти під час вагітності: лікарі дали пояснення

Близько 12% вагітних жінок страждають на депресію. Ми живемо вже не у 18−19 столітті, антидепресанти не викликають вад розвитку та не потрібно страждати, мучитися, робити аборти або переривання вагітності, якщо ви страждаєте на депресію при вагітності, пояснюють лікар-психіатр Євген Скрипник та акушер-гінеколог Лілія Леенець.

«Ви вагітні, і у вас діагностована депресія та виражений тривожний розлад, безсоння. І вам лікар-психіатр призначив антидепресанти. Не зволікайте, приймайте їх під контролем фахівця. В першу чергу ми повинні зважити ризики, які можуть виникати від прийому антидепресантів. Це погана адаптація новонароджених, передчасні пологи, низька маса тіла новонародженого, ризик серцево-судинних вад, легеневої гіпертензії. Від нелікування депресії та вираженої тривоги, безсоння матері можуть виникнути погана адаптація новонароджених, передчасні пологи, низька маса тіла новонародженого, ризик серцево-судинних вад, поведінкові та емоційні порушення у ранньому дитинстві та вищий ризик перинатальної смерті. Численні дослідження не довели вплив антидепресантів на формування РАС в дітей, навіть навпаки, у матері депресія, яку не лікують, збільшує ризик формування РАС та затримки розвитку плоду.

Єдиних настанов у всьому світі щодо прийому антидепресантів під час вагітності немає. Багато медичних організацій радять: якщо жінка приймала антидепресанти до вагітності, то вона має і далі їх приймати під час вагітності".

У світі найбезпечнішими при вагітності, додають фахівці, вважаються антидепресанти з групи СІЗЗС (це сертралін та есциталопрам).

«Тому якщо потрібно, антидепресанти можна приймати при вагітності, якщо, звичайно, психотерапія не допомогла та стан продовжує погіршуватися! Але тільки під контролем психіатра та лікаря акушера-гінеколога».

Раніше лікар Давид Щербина пояснив, чому не варто панікувати, якщо одразу після прийому антидепресанта стало ще гірше, ніж було.

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