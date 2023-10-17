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«Газова справа»: НАБУ оголосило у розшук нардепа Дубневича

16:10 17 жовтня 2023
Дубневич

Народного депутата Ярослава Дубневича від депутатської групи «За майбутнє», підозрюваного в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку, оголосили у розшук.

Про це повідомили в НАБУ.



За версією слідства, впродовж 2013−2017 років народний депутат організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ.

Слідство у справі Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ детективи розпочали у 2016 році. Дубневич є шостим підозрюваним у межах цієї справи.

Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн).

Наразі обвинувальні акти щодо п’яти учасників схеми скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» вартістю близько 800 млн грн накладено арешт.

10 жовтня НАБУ й САП повідомили народному депутату Дубневичу про підозру.

Нагадаємо, Дубневич став першим депутатом Ради дев'ятого скликання, з якого парламент зняв недоторканність та дозволив арешт.

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