Європарламент підтримав «план України»: усунуто першу перешкоду на шляху отримання 50 млрд євро допомоги від ЄС

Європейський парламент, який визначив стратегію ЄС щодо надання військової допомоги Україні в умовах війни на виснаження, переважною більшістю голосів підтримав ініціативу Єврокомісії створити спеціальний Фонд допомоги Україні. Пропонується, що він для початку розпоряджатиметься 50 мільярдами євро. Ці гроші Київ зможе отримати кількома траншами в період з 2024 по 2027 рік включно.

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Депутати Європарламенту ретельно проаналізували пропозицію і внесли до неї коригування. Сума — 50 млрд євро — не змінилася. Однак змінилися деякі умови надання цих грошей.

Що пропонувала Єврокомісія?



Фонд допомоги Україні має забезпечити стабільну та передбачувану фінансову підтримку, яку Київ отримуватиме від Євросоюзу в період з 2024 по 2027 рік. До нього входитиме пряма підтримка у вигляді грантів і кредитів, мобілізація приватних інвестицій в Україну шляхом надання гарантій і змішаного фінансування, а також фінансування програми розвитку центральних, регіональних і муніципальних органів влади та громадянського суспільства України.

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Орієнтовна частка позик становитиме дві третини (33 млрд євро), а грантів — одну третину (17 млрд євро). Європарламент і Рада ЄС щорічно ухвалюватимуть рішення про остаточний розподіл коштів у рамках бюджетної процедури. За використанням коштів має стежити незалежна група аудиторів, призначена Єврокомісією.

Фонд необхідно повністю схвалити на всіх рівнях до кінця нинішнього року, щоб забезпечити безперебійну підтримку України вже з січня 2024 року.

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За що проголосував Європарламент?



До плану Єврокомісії додали два пункти — жорстке посилення підзвітності та залучення до фінансування фонду російських заморожених активів.

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Європарламент вимагає, щоб Фонд допомоги Україні ґрунтувався на послідовному плані реконструкції (його також називають «план України»). Він має бути підготовлений українським урядом після консультацій із представниками громадянського суспільства і відповідати критеріям вступу країни до ЄС. Потім план має затвердити Верховна Рада і передати на схвалення Євросоюзу.

Єврокомісар із бюджету Йоганнес Ган заявив, що Брюссель уже надає Києву сприяння в підготовці такого плану. До нього внесуть список заходів щодо проведення реформ і залучення інвестицій, а також якісні та кількісні показники, що демонструють реалізацію цих заходів. Буде складено орієнтовний графік реалізації всіх етапів плану.

«Це буде одна з найбільш контрольованих фінансових операцій, які ми коли-небудь бачили», — заявив доповідач по Фонду допомоги Україні, німецький депутат Міхаель Галер. Він додав, що в Україні є «політичні засади, суспільний запит і воля справжніх реформаторів і громадянського суспільства», щоб не допустити корупції.

Європарламент дійшов висновку, що у ЄС є всі юридичні підстави використовувати заморожені російські активи, а також доходи від них. Запропоновано видавати на їх основі гранти.

«росія та її союзники мають заплатити за шкоду, завдану Україні», — сказано в тексті рішення. Євросоюз і його члени в тісній співпраці з іншими інституціями та країнами мають створити правову основу для конфіскації держактивів рф, щоб фінансувати відновлення України і виплатити компенсації жертвам російської агресії.

Депутати Європарламенту впевнені, що це допускається міжнародним правом «або як колективний контрзахід у відповідь на порушення росією основоположного принципу, що забороняє агресію, або як акт колективної самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН».

Отже, будь-які активи разом із доходами від них, конфісковані у зв'язку з російською агресією в Україні в росії, інших держав, а також юридичних і фізичних осіб, будь-які доходи, отримані від управління активами рф, замороженими відповідно до санкцій ЄС, можуть бути використані як гранти Україні.

Тепер на підставі цього рішення мають відбутися тристоронні переговори Єврокомісії, Ради ЄС та Європарламенту. «План України» має бути затверджений усіма трьома структурами Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що ЄС запропонував Угорщині розморозити 13 млрд євро для неї в обмін на зміну позиції щодо України.

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