Бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін, який назвав путіна психопатом, отримує в Ізраїлі від українців слова підтримки, але також знає про гіркоту та докори. Йдеться про українських військових та аналітиків.

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«Вони дивляться на підтримку США й уявляють, скільки б українських життів можна було б врятувати, у них має бути карт-бланш від союзників, — пише Леонід Невзлін. — Вони жваво уявляють розмову Байдена із Зеленським, після якої США надсилають усе, що може літати та їздити, та абсолютно не зв'язують руки… Якби в Україні влітку минулого року всі ці залізяки були в повному обсязі, а не мізерними порціями, хто знає, на яких рубежах сьогодні стояли б ЗСУ та чи сталася б трагедія на Каховській ГЕС. Я прекрасно розумію стан українців, які живуть під обстрілами, без світла, спілкування й, головне, — без відповіді, коли цей морок закінчиться. Міркування західних політиків про те, давати чи не давати F-16, а якщо дати, то по чайній ложці за годину, — викликають роздратування. Як і те, як оцінять у Вашингтоні чи Брюсселі якість українського наступу».

За словами Невзліна, ховати і оплакувати своїх полеглих на полі бою, загиблих у своїх домівках від бомби, — це біда українців, а також для ізраїльтян.

«Ми дзвонимо один одному, молячись і сподіваючись, що наші друзі живі та встигли зайти в укриття. Мій уряд був злочинно байдужим до біди України починаючи з 24 лютого 2022 року, і я завжди критикував за це адміністрацію Нетаньягу. Коли світ дізнався про звірства в кібуцах Кфар-Аза, Беері, журналісти показали, що подібне бачили тільки в Бучі, мене роздирає біль. Україна та Ізраїль — це ланки одного ланцюга. Немає більше війни в Європі та на Сході. Є боротьба вільного світу з темрявою. Сподіваюся, у США також дійдуть цього очевидного висновку та анонсований пакет військової допомоги нашим країнам втілиться в життя».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Ізраїль надав докази звірств бойовиків ХАМАС у кібуцах.

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