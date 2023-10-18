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У США підтвердили відправку Україні ракет ATACMS з дальністю дії 165 км

10:00 18 жовтня 2023
ракета ATACMS

США таємно відправили Україні невелику кількість балістичних ракет ATACMS з дальністю польоту 165 км, повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані в цьому питанні. Першу з них Україна вже запустила 17 жовтня по окупантах.

Спочатку адміністрація США офіційно не підтверджувала ці повідомлення, але президент Джо Байден припустив, що вони відповідають дійсності.

«Я говорив із Зеленським, і все, про що він просив, було організовано», — сказав він, відповідаючи на запитання на цю тему.

Зрештою, Пентагон і Білий дім відповіли на запитання видання PAP та інших ЗМІ з цього приводу і підтвердили факт поставки.

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«Нещодавно Сполучені Штати надали Україні систему ATACMS з радіусом дії до 165 км в рамках нашої постійної підтримки українського народу в захисті своєї території від жорстокого російського вторгнення. Ми вважаємо, що це забезпечить значне посилення бойових можливостей України без шкоди для нашої військової готовності, — заявила речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон у відповідь на запитання PAP. — Білий дім вважає, що це значно посилить бойові можливості України. Ми зобов'язуємося продовжувати надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу і незалежність».

Раніше повідомлялося, Байден вирішив просити Конгрес про виділення багатомільярдної допомоги для України, Ізраїля і Тайваня в одному пакеті.

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