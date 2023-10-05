Країна-агресор у вогні: в курській області рф пролунали вибухи, а в красноярському краї горіло підприємство

В ніч на четвер, 5 жовтня, у кількох районах Курської області росії пролунали вибухи. Повідомляється нібито про атаку дронів на об'єкти інфраструктури.

Про це пишуть місцеві медіа.

За даними видання, невідомі дрони-камікадзе завдали серії ударів по об'єктах інфраструктури в Суджанському, Коренівському, Глушківському районах Курської області РФ. Внаслідок ударів у районах є відключення електрики.

За інформацією російських телеграм-каналів, в результаті вибухів на електропідстанції в Курській області РФ 67 населених пунктів залишились без світла.

Також неспокійною виявилась ніч у російському Красноярському краї: там сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва палет. Площа займання становила понад дві тисячі квадратних метрів. Пожежникам вдалося локалізувати відкрите горіння.

Про це повідомили у МНС росії.

Варто зазначити, що останнім часом на території росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Так, 29 вересня в курській області в рф заявляли про «масовану атаку дронів». Місцевий губернатор роман старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників. Також повідомлялось про «блекаут» у Курській області РФ, який влаштовували українські спецслужби. Це сталося 26 вересня, коли дрон скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость. Тоді без світла лишилося сім населених пунктів.

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