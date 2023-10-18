ATACMS вперше застосовано в Україні: експерти спрогнозували, як це вплине на ситуацію на фронті

Під час ракетної атаки на аеропорти у Бердянську та Луганську, які використовують окупанти, ЗСУ вперше використали ракети класу «земля-земля» ATACMS, надані американцями.

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А головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео запуску ракет по об'єктах противника.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що «США, швидше за все, таємно передали системи ATACMS, щоб забезпечити сюрприз українських сил, і загальний шок у російському інформаційному просторі передбачає, що Україна досягла бажаного ефекту».

Експерти вважають, що удари по оперативно значимих для росіян аеродромах спонукає командування зс рф «розосередити авіаційні активи і перемістити деякі літаки далі від фронту». Наголошується, що особливо активно росіянами експлуатувався аеродром у Бердянську, з першого місяця широкомасштабного вторгнення в Україну.

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«Попередні супутникові знімки аеродрому Бердянська показували, що російські війська розсіяли літаки по всьому аеродрому, і українські сили, ймовірно, змогли лише завдавати ударів по окремих літаках з раніше доступними ракетами на великих відстанях», — відзначають в ISW і додають, що використання касетних боєприпасів великого радіусу дії дозволить активніше знищувати техніку противника та інші його активи.

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У звіті згадуються публікації російських військкорів, які провели паралелі між нинішніми ударами по аеродромах і ударами, які раніше українська армія завдавала Чорнобаївці на Херсонщині під час її окупації рф. Тоді удари активізувалися після отримання ЗСУ HIMARS. У росії також зазначили, що їхні війська адаптували аеродроми до українських можливостей, проте новий вид боєприпасів «є новою ракетною загрозою, яка також змусить російське командування знову адаптуватися».

«Ймовірно, розосередження російських літаків на аеродроми по всій окупованій Україні і переміщення авіаційних активів далі від фронту, можливо, порушить російську авіаційну підтримку оборонних зусиль і локалізованих наступальних операцій», — припускають аналітики і додають, що отримання ЗСУ ракет ATACMS «представляє значну загрозу російським складам боєприпасів у тилових районах і, ймовірно, це змусить російське командування обирати між зміцненням існуючих чи подальшим розосередженням їх по всій окупованій частині України.

Нагадаємо, що в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначалося, що за попередню добу було знищено шість ворожих гелікоптерів.

Фото — скріншот

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