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Держдума одноголосно підтримала закон про відмову від договору про заборону ядерних випробувань

15:34 18 жовтня 2023
ядерний вибух

У середу, 18 жовтня, державна дума рф одностайно схвалила закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Проєкт закону було ухвалено одразу у другому та третьому читаннях. Його підтримали усі 415 депутатів, які були присутні на засіданні. Тих, хто голосував проти або утримався, не знайшлося.

Нагадаємо, договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був ухвалений 1996 року Генасамблеєю ООН. На засіданні дискусійного клубу «Валдай» 5 жовтня володимир путін заявив, що росія може відмовитися від його ратифікації. При цьому він зазначив, що низка країн, насамперед США, не поспішають договір ратифікувати.

Одразу після виступу путіна спікер держдуми В'ячеслав Володін оголосив, що нижня палата парламенту негайно розгляне відмову від ратифікації договору.

При цьому голова комітету держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький раніше стверджував, що й після скасування ратифікації договору росія продовжуватиме дотримуватися мораторію на проведення ядерних випробувань. Як буде насправді, тепер не зрозуміло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що США здійснили черговий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III («Мінітмен-3»). Тест було проведено для перевірки боєздатності зброї ядерного стримування.

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