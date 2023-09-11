«Прибиральниця в офісі полила мої кульбаби з холодної порцеляни, думаючи, що вони справжні», — майстер з керамофлористики Вікторія Міщенко

Україна багата талановитими людьми, як земля квітами. Чимало з них створюють такі неймовірні речі, які теоретично під силу цілим мануфактурам. Хтось майструє меблі, хтось робить світильники та ляльок… І головне зазвичай майстри залюбки діляться секретами своєї майстерності, і це дуже важливо.

Сьогодні співрозмовниця «ФАКТІВ» — майстриня, що створює флористичні композиції з холодного фарфору, Вікторія Міщенко. Її вироби відомі у багатьох європейських країнах, а також у США, Канаді, Австралії, Японії, Ізраїлі…

«Фарбувати квіти треба в умовах виключно природнього освітлення»

- За освітою я хімік-технолог, — говорить Вікторія Міщенко. — Але за фахом ніколи не працювала. Натомість багато років працювала у сфері продажів. Однак мені завжди подобалось робити цікаві і гарні речі своїми руками. В дитинстві захоплювалась макраме та вишиванням. Уже будучи матір’ю, пробувала себе як художник, малювала квіти і пейзажі, вʼязала мʼякі іграшки. А сім років тому випадково побачила в інтернеті композицію макових квітів із холодного фарфору. Мені так захотілось, щоб ця композиція прикрасила мою квартиру. Але, хоч цей букет був і недорогим, я не могла собі його дозволити. Натомість я вирішила зробити таку композицію сама. Вчилась спочатку по урокам у інтернеті. Потім стала шукати професійні курси, де навчають цій творчості. Навчання дало мені базове розуміння принципів роботи із холодним фарфором. А далі — робота, робота і ще раз робота. Лише через пів року мені почали подобатись результати моєї праці. Я прискіплива до своєї роботи, іноді і занадто. Коли мої квіткові композиції стали мені самій подобатись, я вирішила запропонувати їх купити іншим людям.

Маки з холодного фарфору, створені Вікторією Міщенко, як справжні

Увечері розмістила фото моїх кульбабок у Фейсбуці, а вранці побачила 14 повідомлень від бажаючих придбати цю композицію. І тоді я зрозуміла, що моє захоплення може стати моєю професією. Мені дуже подобається робити квіти. І хоча у моєму портфоліо більш як півсотні різних квітів, намагаюсь постійно робити щось нове. Останні кілька місяців у вільний час вчилась робити квіти бузку. Головний критерій, якщо говорити про естетичну сторону, це природність. У природі квітки навіть з однієї гілки не схожі одна на одну. Природа — це не ксерокс. Ось цю індивідуальність і намагаюсь передати. Моя професія називається керамофлористика. За кордоном популярний термін «ботанічна скульптура».

— Як створюєте роботи? Чи робите попередньо ескізи?

— Якщо говорити про виготовлення нової квітки, якої раніше не робила, то все починається з вивчення живого оригіналу. Розглядаю її, фіксую нюанси, наприклад, особливості кріплення пелюсток. Також важливими є кольори. Той же зелений має безліч відтінків. Треба розуміти, як пофарбувати глину (а вона первісно білого кольору) так, щоб при висиханні і, відповідно, висвітленні, суміш набула потрібного відтінку. Іноді потрібні додаткові інструменти, наприклад, вайнери. Це такі спеціальні штампи, які дозволяють зробити точний зліпок пелюстки або листка. Ескізи я не роблю, багаторічний досвід дозволяє обходитись без цього. Але в голові, звичайно, формую певну послідовність дій. Інакше квітку правильно не зконструюєш. Окремо працюю над кріпленням композиції. Це теж важливо. Адже всі знають приказку про «вміла готувати, та не вміла подавати». Композиції кріплю у горщиках або роблю із дерева спеціальні підставки. Тому пройти повз магазин, який продає керамічні вироби, просто так не можу. Обов'язково куплю якийсь гарний виріб, у якому поселяться мої квіти.

Нарциси з холодного фарфору красиві та ніжні

— Що найскладніше у вашій роботі?



— Щоб мені самій сподобався нова квітка. Я прискіплива. І якщо квітка не дихає природністю, буду переробляти. Раз, два, п'ять, десять — скільки треба буде. Також є складним пошук правильного кольору глини. Адже, як я вже зазначила, вона біла. І я її сама фарбую, додаючи масляні фарби. Плюс — це треба робити в умовах виключно природнього освітлення, інакше з кольором не вгадаєш — і тоді виріб йде у смітник.

«Люблю наші українські квіти — маки, мальви, волошки. Вони такі щирі і яскраві у своїй красі»

— Чи траплялось, що ваші квіти приймали за живі?

— І не раз. Прибиральниця полила мої кульбабки з холодного фарфору у офісі на столі, думаючи, що вони справжні.

— Як порадите такими квітами декорувати приміщення?

- Квіткова композиція може бути сама по собі акцентом в інтер'єрі. Причому це може бути як кімната, наприклад, спальня, так і кухня. Часто мої композиції поселяються на робочих столах або полицях коминів. Тут усе залежить виключно від фантазії власника.

— Яке ваше творче кредо?



— Ніколи не зупинятись на досягнутому і не лінуватись. Може здатись, що це така одноманітна робота, навіть трохи марудна. Але не для мене. Нещодавно робила композицію, для якої треба було виготовити 240 квіточок. Справилась за три дні. І зовсім не сумувала. Адже руки роблять, а голова — думає.

— Яка квітка ваша улюблена у природі та творчості?



- Люблю наші українські квіти — маки, мальви, волошки. Вони такі щирі і яскраві у своїй красі. А робити люблю кульбабки. Це така весняна, сонячна квітка. Її коли робиш, здається, що кімната освітлюється сонечком. Також люблю робити лісові суниці.

Процес створення ягід з холодного фарфору – філігранна робота

Зараз хочу створити квітку соняшника. Завдання непросте, адже при всій свої зовнішній простоті це складне суцвіття, багатоквітковий кошик, з багатьма маленькими квіточками, частина з яких стали зернятами. Зараз збираю необхідний інструмент і експериментую з кольором та фактурою.

— У чому особливість створення ягід?

- У квітах елементи переважно пласкі — пелюстки, листки. А от ягоди мають об'єм. Виготовляються вони за допомогою спеціальних інструментів. Іноді виникає потреба полакувати ягоду, наприклад, оливку, яка у природі має глянцевий покрив.

— Як зберігати вироби з холодного фарфору та доглядати за ними? Чи можна ними декорувати ванну кімнату, де особлива вологість?

- Зберігати досить просто. Необхідно періодично здувати з виробу пил, який осідає. Це можна робити холодним повітрям феном або пухівкою. Треба лише бути обережним, щоб не пошкодити дрібні елементи композицій. А от від впливу вологи треба виріб берегти, принаймні перший рік. За рік пластичні складові холодного фарфору остаточно полімеризуються, а до цього все ж не варто ставити вироби у приміщеннях із високою вологістю. Що стосується механічної міцності, то матеріал не є крихким. Варто уникати дії протягом тривалого часу прямих сонячних променів — фарби можуть вигоріти. Також бережіть вироби від мінусових температур — матеріал стає крихким. Однак у теплому приміщенні він швидко відновлює свою пластичність.

Ще одна чудова робота майстрині – фіалки

— Що вас зазвичай надихає у творчості?

— Краса. Люблю бувати в музеях, розглядати картини, скульптури. І, звичайно, надихає природа. Адже найкрасивішими є прості речі. Зробити фантастичну, неіснуючу квітку може і початківець. А зробити ту ж саму кульбабку, яку кожен з нас бачив мільйон разів — це серйозний професійний виклик.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з психологинею Галиною Алексєєнко: «Якщо відчуваєте емоційне вигоряння, є багато способів відновитися».

Фото з альбому Вікторії Міщенко

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