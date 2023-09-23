Українські цукрові флористи, що створюють квітковий декор для тортів з цукрової пасти, пластичного шоколаду та вафельного паперу, — одні із кращих у світі. Про це свідчать їх численні перемоги у міжнародних кондитерських конкурсах Сьогодні співрозмовниця «ФАКТІВ» — переможниця Міжнародного кондитерського конкурсу Cake international Олеся Голумбівська. У інтерв’ю «ФАКТАМ» вона розповіла про свою надзвичайно гарну колекцію квітів з вафельного паперу.

«Склад вафельного паперу: картопляний крохмаль, вода та оливкова олія»

— Вафельні квіти — це квіти, створені з вафельного паперу, — розповідає Олеся Голумбівська. — Склад вафельного паперу: картопляний крохмаль, вода та оливкова олія. Для створення квітів використовується найтонший папір — товщиною 0.3 мм. При цьому додатково в роботі використовуються: флористичний дріт, стрічка, фарбники, силіконові форми.

— Чи їстівні такі квіти?

— Так, але папір має нейтральний смак, не солодкий. Тому не можу сказати, що вдасться насолодитися смаком. Такі квіти більше виконують естетичну функцію. Вони виглядають неймовірно ніжними.

Олеся Голумбівська: «Квіти з вафельного паперу неймовірно ніжні»

— А чи траплялось, що ваші квіти приймали за справжні?

— Не раз. Адже півонії, троянди та ранункулюси — квіти, які мають дуже ніжні напівпрозорі пелюстки.

— Як ви створюєте вафельні квіти? Що найскладніше у роботі?

— Створення квітів зазвичай починається з того, що потрібно продумати, яким чином можна надати квітці природної форми. Вафельний папір плоский. Надати йому округлої форми непросто. Для цього пелюстка обробляється спеціальним харчовим розчином, який пом’якшує папір, далі на допомогу приходять силіконові вайнери. Іноді потрібно додатково зробити надрізи, виточки, щоб максимально округлити форму пелюстки.

Один з найскладніших моментів у роботі — навчитися відчувати кількість рідини, яка наноситься на папір. Якщо рідини буде забагато — папір розмокне без можливості його відновити. Цей матеріал досить примхливий. Ще один важливий момент, на який потрібно звернути увагу — дуже складно від’єднати пелюстку, якщо вона приклеєна не в тому місці. Тож, можна зробити висновок: чим більше майстер практикує і тренується, тим краще відчуває папір.

Вафельна півонія, створена Олесею Голумбівською, - філігранна робота

«Іноді вафельні пелюстки попередньо підсмажують на сухій пательні»

— Чим відрізняються вафельні квіти від створених з цукрової пасти?

— Пластичні можливості пасти дають майстру необмежені можливості у творчості. З неї можна відтворити будь-яку квітку. З паперу — ні. До прикладу, візьмемо бузок. Кожна пелюстка має об’єм і товщину, які не можна відтворити з паперу. Це ж стосується листочків з прожилками. А ще папір, на відміну від пасти, складніше піддається фарбуванню у насичені кольори. Але він має дуже велику перевагу перед пастою в тому, що квітка не ламається, не пошкоджується при створенні композиції, при пересилці поштою. Іще один важливий плюс вафельного паперу — з нього чудово виглядають фантазійні квіти, які не мають якихось ботанічних прив’язок.

На мій погляд, з цукрової пасти квітка без ботанічних ознак виглядає як «невдала спроба» зробити щось наближене до природи. І ще хочу сказати, що я чудово поєдную вафельні та цукрові квіти в одній композиції. Головна умова — щоб все виглядало разом гармонійно. Пелюстки квітів з цукрової пасти мають бути тоненькими.

— Яка у вас улюблена вафельна квітка?

— Ранункулюс! Він має величезну кількість тоненьких пелюсток, і саме напівпрозорий папір дає можливість відтворити ту ніжність, яка притаманна цій квітці.

Улюблена квітка майстрині з вафельного паперу – ранункулюс

— А яку квітку мрієте створити?

— Жоржину. Наразі, в осінній період, вона дуже актуальна. Вважаю, що жоржина з вафельного паперу буде виглядати чудово.

— А як народжуються ідеї фантазійних квітів? Для яких тортів вони призначені?

— Фантазійні квіти — хороший варіант для тих, хто не прив’язується до ботаніки, але є потреба зробити цікавий, не надто складний у виконанні декор і при цьому додати торту ніжності та оригінальності. Ідея і форма квітки залежить від конструкції торта. Іноді вафельні пелюстки попередньо підсмажують на сухій пательні. Тоді папір набуває вигляду мережива з невеликими дірочками і отворами. Такі квіти з вафельного мережива виглядають дуже стильно.

«Моє творче кредо — бути щирою на почуття, емоції та знання»

— Дуже гарні ваші вафельні осінні листочки. Наче справжні!

— Два роки тому я вперше вирішила зробити осінні листочки з вафельного паперу — для торта. І оскільки колір цих листочків мав бути насиченим, з переходом відтінків, то мені прийшлося придумати, яким чином я зможу пофарбувати листя в яскравий відтінок. Адже, як я вже казала, вафельний папір бере на себе не дуже добре фарбу. Тоді я придумала спосіб, який дав змогу добитися бажаного результату.

В такій роботі потрібно максимально використати свої навички художника. Осінній листок має безліч відтінків, дірочок, потертостей. Також цікаво виглядає листок, якщо він має пошкоджений, сухий край. Все як в природі! Ідеальний варіант відтворити природу на папері — принести справжні листки з вулиці, дивитися на них і намагатися максимально передати всі нюанси. І звичайно, дуже цікаво в роботі виглядають листочки різних форм і кольорів, з різних дерев.

Осінні листочки з вафельного паперу - як справжні

— Який ще декор для тортів, крім квітів, можна створити з вафельного паперу?

— З нього роблять також крила, волани, метелики. Я навіть робили з вафельного паперу ялинкові іграшки. Мрію створити грибочки. Думаю, вони будуть дуже гарні.

— Хочу уточнити: а чи можливо створити з цукрової пасти волани та рюші на тортах?

— Так, і навіть банти. Але для того, щоб робота виглядала витончено, потрібно розкатувати пасту дуже тонко. І до речі, цукрова паста, з якою я працюю, ідеальна в такій роботі! Вона тримає форму, пластична, тоненько розкачується, і при цьому є можливість підкорегувати деталі вже в процесі кріплення на торті.

Композиції на тортах з вафельних та цукрових квітів дуже гарні

— Чи покривають вафельний декор карамеллю та шоколадом?

— Досвіду з карамеллю не маю. А шоколадом іноді покривають нижню частину квітки при встановленні на торт. Шоколад в цьому випадку виконує фіксуючу функцію.

— Як та скільки часу зберігаються вафельні квіти?

— Такі квіти можна зберігати до року. Але є кілька важливих умов. По-перше, ізолювати від пилу, помістивши їх в закриту коробку. По-друге, краще поставити їх вертикально в спеціальну пінопластову основу, а не класти горизонтально. Це пов’язане з тим, що при зміні вологості повітря квіти не будуть втрачати своєї форми. Адже при дуже високій вологості повітря (наприклад, декілька днів йде дощ) можуть пом’якшитись пелюстки та деформуватись в горизонтальному положенні.

Вафельні квіти чудово підходять для весільних букетів саме внаслідок своєї напівпрозорості й тонкості. Всі ми знаємо, що весілля — це про тендітність, ніжність. Частіше за все використовуються пастельні відтінки. І саме такими виглядають вафельні квіти. Також можливе поєднання вафельних квітів з цукровими. Особливість таких букетів у тому, що можна під певний вид квітки підібрати техніку. До прикладу, троянда і півонія — прекрасні з вафельного паперу. А от фрезія та скабіоза чудові з цукрової пасти.

— Яке ваше творче кредо?

— Бути щирою на почуття, емоції та знання.

Раніше полтавська майстриня Юлія Котова, що займається лаковою мініатюрою, розповіла про філігранну роботу з каменем та мушлями.

Фото з альбому Олесі Голумбівської

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