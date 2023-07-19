Цукрові квіти та ягоди переможниці Міжнародного конкурсу Сake International викликають захоплення. Здається, що вони створені самою природою. Нині цукрова флористика дуже популярна у світі. Квіти та ягоди, створені з цукрової пасти, — чудовий декор для тортів та десертів. Про секрети створення квіткових та ягідних шедеврів «ФАКТАМ» розповіла київська майстриня Олеся Голумбівська.

«Колоски — моя гордість. Кожне зернятко формується вручну»

— Мій творчий шлях в кондитерському світі розпочався у 2010 році після появи на світ другої доньки, — розповідає Олеся Голумбівська. — На честь святкування її першого дня народження з’явився ніжно-рожевий торт, прикрашений фігурками з цукрової пасти. Задоволення від процесу їх створення стало поштовхом продовжити розвиток в цьому напрямку. З часом я зацікавилася цукровими квітами. Але тоді було не так багато навчального матеріалу, як, наприклад, зараз. Інформацію шукала на кондитерських форумах і в книжках з цукрової флористики.

Я працювала з квітами щоденно! Згадую відчуття, коли була не в змозі насититися задоволенням від цієї роботи. Воно неймовірне! Саме тоді з’явилася мрія — відвідати майстер-клас відомого англійського майстра Алана Данна. І вона здійснилася. Далі було ще більше натхнення та задоволення, надихали відгуки поціновувачів моєї творчості. А з кінця 2012 року я вже почала проводити майстер-класи з цукрової флористики. Й сьогодні моя справа — це створення квітів та навчання кондитерів.

Цукрові суниці – справжнє диво

— Що собою являє цукрова паста?

— Це пластичний матеріал, у складі якого основним інгредієнтом є цукрова пудра, а додатковими компонентами — желатин, білок, глюкозний сироп та згущувач.

— Які особливості створення цукрових квітів та ягід?

— Важливо надати їм максимально природної форми та відтінку. Щодо ягід, скажімо, суницю, ожину, малину складно сформувати лише за допомогою рук та інструментів. Тут краще використовувати молди — спеціальні форми з харчового силікону. Але зробити правильну форму — це лише п’ятдесят відсотків успіху. Далі важливим моментом є фарбування з плавним переходом відтінків. Гілочка з ягодами різного ступеню дозрівання (від зеленої до найбільш стиглої) виглядає набагато цікавіше, ніж якби всі вони були одного відтінку. Велику увагу потрібно приділити чашолисткам. Вони ніби не головна частина ягоди, але якщо зроблені грубо та неохайно, це псує загальний вигляд роботи.

Малину, створену Олесею Голумбівською з цукрової пасти, не відрізнити від живої

— Ваші ягоди та квіти дійсно, як справжні! Як досягаєте такого ефекту?

— Секрет у поєднанні багатьох важливих моментів: знанні техніки, якості інструментів та фарбників, вмінні передати кольори та відтінки, уважності до нюансів, контакті з рослинним світом. Дуже часто для створення нової квітки я розбираю живу рослину на складові. Звертаю увагу на довжину та колір тичинок, кількість пелюсток, те, як розташоване листя. Все це потрібно, щоб зрозуміти ботанічні особливості тієї чи іншої квітки. Іноді звертаюсь до енциклопедії рослин. Чимало людей приймають мої квіти та ягоди за справжні.

— Чи мають ваші ягоди аромат?

— Ні, але це можливо, якщо до цукрової пасти додати відповідний ароматизатор. Та, якщо відверто, люди рідко їдять цукрові ягоди. По-перше, цукрова ягода така красива, що шкода її їсти, по-друге, — занадто тверда. Це їстівний декор, але я вважаю, що гілочку ягід краще поставити у вазу — нехай потішить вас деякий час. А от насолоджуватися можна смаком самого десерту або торту.

Колоски з цукрової пасти – філігранна робота

— Дуже вишукані у вас колоски з цукрової пасти!

— Колоски — це моя гордість. Кожне зернятко формується вручну. Остюки (вусики) також важливо зробити тоненькими та тендітними. Готова робота далі фарбується сухою фарбою. Це достатньо кропітка, але дуже цікава робота. Для мене вона як медитація.

«Раніше я працювала в офісі з документами і навіть не підозрювала в собі такий творчий потенціал»

— Чи траплялись у вашій творчості дива?

— Дивом вважаю те, що в моє життя прийшла ця квіткова справа. Раніше я працювала в офісі з документами і навіть не підозрювала в собі такий творчий потенціал. Диво — бути там, де відчуваєш насолоду, задоволення, вдячність поціновувачів творчості та учениць! Мені здається, що справжня моя творчість почалася з того моменту, коли я відчула внутрішню силу створювати квіти так, як бачу саме я, коли зрозуміла, що головне — це моя інтуїція, а не правила, шаблони та стандарти. Хоча, звичайно, базові знання та техніки — це основа, фундамент.

Цукрові ромашки ніби створені самою природою

— Особлива подія у вашому житті — перемога у престижному міжнародному кондитерському конкурсі Сake International.

— Це правда. Конкурс проходить щорічно в Лондоні та Бірмінгемі. Ідею участі у ньому я виношувала кілька років. А коли відчула силу та впевненість у своїй майстерності, взимку 2020 року почала збирати документи на візу. Але всі плани на поїздку зруйнувала пандемія. На щастя, організатори вирішили провести конкурс в онлайн-форматі.

З мого боку почалася кропітка робота над першою композицією, яка принесла мені перемогу у Лондоні. А далі я вирішила спробувати свої сили знову і подала вдруге заявку на конкурс у Бірмінгемі. І саме про цю другу роботу хочу розповісти. Вона отримала не тільки перше місце, а й була відзначена як «Best in Show». Обрана мною категорія «Квіткова композиція Старого Майстра» була для мене дуже близька. Сама робота повинна була передати атмосферу натюрмортів в голландському живописі 18 століття, де обов’язковою умовою було наявність в букеті ягід, плодів, горіхів та живих істот природи (комах, метеликів, равликів або ящірки). Для мене величезне задоволення було не тільки виготовлення самої роботи, а й підготовка до неї. Я вивчала і роздивлялася роботи голландських майстрів та аналізувала — яким чином, окрім якісно зроблених квітів, моя робота зможе викликати захоплення суддів та глядачів.

Підготовка до конкурсу відбувалася протягом місяця. Цікавим було те, що не всі квіти могли бути в той період на полотнах художників. Окремі рослини, відомі нам сьогодні, тоді ще не були відкриті ботаніками. Живі істоти, які я відтворила у цукровій мастиці — метелик, жуки, равлик — несли свою символічну місію. Наприклад, равлик асоціюється з душею грішника, а метелик — з воскресінням. Так, поступово, крок за кроком я створила роботу, яка вразила суддів та принесла перемогу.

Цей букет отримав найвищу відзнаку на Міжнародному кондитерському конкурсі

— Учасники зі скількох країн брали участь у конкурсі?

— Змагались 650 конкурсантів з 59 країн. Коли я стала переможницею конкурсу, це було неймовірне відчуття.

«Природа — найкращий вчитель для флориста»

— Чи є у вас улюблена квітка та ягода?

— Кожна квітка та ягода по-своєму цікава та має свої особливості. Коли ти закоханий в рослинний світ, не можна виділити щось одне. Тут справа в натхненні, в порі року, у внутрішньому стані душі. До прикладу, весняні квіти хочеться робити весною саме тому, що природа тебе надихає в цей час своєю красою. Восени, коли барви природи набирають свою соковитість, є поштовх створювати квіти темних, насичених відтінків.

— Що вас надихає у творчості?

— Найперше — це природа. Вона завжди є стимулом для творчості у всіх видах мистецтва. А ще природа — найкращий вчитель для флориста. Іноді натхнення можна відчути несподівано. Наприклад, коли дивишся на деталі декору, красиву тканину або стрічку, фактуру дерев’яної вази, красивий посуд та інше. Спробую пояснити. Коли до мене в руки потрапила шовкова стрічка, я дивилася на неї, відчувала її тендітність та легкість — в цей час прийшло бажання саме до цієї стрічки зробити ніжний букет. Покупка нової вази теж може викликати бажання зробити квіти.

Отже, важливо помічати прекрасне і те, від чого отримуєш задоволення. А натхнення неодмінно приходить, коли такий стан душі.

Олеся Голумбівська: «Природа є стимулом для творчості у всіх видах мистецтва»

— Яке ваше професійне кредо?

— Бути щирою на почуття, емоції та знання.

— Над чим працюєте сьогодні?

— Над навчальним проєктом «Beautiful autumn», де разом з майстрами з інших країн буду навчати створювати прекрасні осінні квіти.

Раніше секретами творчості поділилася майстриня Наталія Кириленко, що створює мило, яке важко відрізнити від справжніх тістечок, десертів, тортиків.

Фото з альбому Олесі Голумбівської

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