«Не несемо жодної відповідальності»: у ДБР зробили заяву щодо скандального весілля у Львові

Державне бюро розслідувань закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до першоджерел інформації. Про це радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла, коментуючи медіаісторію з гучним весіллям у Львові, в якій фігурувала колишня працівниця ДБР.

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«В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена — це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому», — пояснила Тетяна Сапьян.

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«Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки», — зауважила радниця з комунікацій.

Вона також додала, що у період війни в Україні інформаційна безпека є невідмінною складовою загальної безпеки країни.

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«Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, перекручені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти — обов’язково звертатися до першоджерела», — сказала Тетяна Сапьян.

Вона пояснила, що це потрібно робити через те, що деякі медіа для збільшення переглядів опускають важливі відомості, аби додати скандальності новині.

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Тетяна Сапьян також додала, що проведення коштовного весілля під час війни — це питання громадянського сумління.

«Не варто пов’язувати лакшерівесілля з колишньою роботою молодят. Це — питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни», — сказала Тетяна Сапьян.

Як писали «ФАКТИ», після цього весілля артисти, які виступали на ньому, піддались критиці. Зокрема, об’єктами критики стали співачка Оля Полякова та ведучий телепроєкту «Холостяк» Григорій Решетнік.

Ілюстративне фото

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