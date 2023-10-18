«Брати», дякую вам за все": український призер Олімпіади відреагував на ракетний удар по Запоріжжю (відео)

Жорстокий обстріл Запоріжжя в ніч проти середи, 18 жовтня, «зачепив» і спортивні об'єкти міста. Зокрема, суттєво постраждав спортивний комплекс «Динамо», де займалося багато українських атлетів.

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Срібний призер Олімпіади-2020 у Токіо борець Парвіз Насібов сам родом із Миколаєва, але добре знайомий із залом спорткомплексу «Динамо». Спортсмен показав наслідки прильоту, через який спортивний об'єкт прийшов у непридатний стан. «Зала, де ми тренувалися. „Сусіди“, „брати“, дякую вам за все», — підписав спортсмен у Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шахіст-зрадник Карякін потрапив під ракетний обстріл на Запоріжжі.

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