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«Я закохалася»: суддя «МайстерШефа» відверто розповіла про нові стосунки

9:30 19 жовтня 2023
Ольга Мартиновська

Суддя кулінарного реаліті «МайстерШеф» та популярна шеф-кухарка Ольга Мартиновська, яка зазнала змін під час війни, розповіла про нові стосунки та прокоментувала чутки про роман з Володимиром Ярославським. Про особисте життя Ольга розказала Аліні Доротюк.

«Я закохалася, вперше за багато років, — сказала Ольга. — Буквально місяць, як почались стосунки. Стосунки, в яких мене люблять. І мені здається, що це по-справжньому. Я губу не розкатую, адже я прагматична жіночка, у мене є своя сім’я, діти, плани, роботи, графіки, на які я розраховую. Ці відносини не вписувались в моє життя, але це так класно! Далеких планів не будую, але це дуже комфортні стосунки. Я вперше відчула, як класно, коли тебе дуже люблять, і ти любиш. Завжди трапляється, що чи тебе, чи ти. Вперше мені так кайфово і так подобається, тому що я вперше не намагаюся бути трошки кращою, ніж я є. Коли ти розумієш, що не треба бути тим, ким ти не є, це вдача, це джек-пот».

Шеф-кухарка зазначила, що її коханий також працює в ресторанній сфері. Разом з тим, Ольга зізналась, що з колегою за проєктом «МайстерШеф» Володимиром Ярославським її пов’язують лише дружні стосунки.

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Нагадаємо, Ольга виховує доньку від першого шлюбу. А до початку повномасштабного вторгнення була співвласницею ресторану у центрі Парижа.

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