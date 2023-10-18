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Швидкий пиріг із рваного лавашу із сардельками та сиром — ситний сніданок гарантований

10:28 18 жовтня 2023
Пиріг з лавашу

Лаваш ідеально підходить для приготування різноманінтих «швидких» пирогів, наприклад, з сиром та смородиною.

Втім, начинка може буди будь-якою. При цьому не обов`язково її загортати у лаваш. Так, автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують рецепт «швидкого» пирога із рваного лаваша із сардельками та сиром. Лаваш рвуть на шматки та просочують яєчно-молочною сумішшю.

Інгредієнти:

  • Лаваш тонкий — 220 г;
  • Куряче яйце — 3 шт.;
  • Молоко — 150 г;
  • Сардельки, сосиски — 250 г;
  • Твердий сир — 150 г;
  • Сіль — за смаком;
  • Чорний мелений перець — за смаком.

Приготування:

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  • У глибоку ємність вбийте яйця, влийте молоко, додайте сіль і мелений перець за смаком. Компоненти ретельно збийте вінчиком до однорідності.
  • Тонкий лаваш порвіть руками або наріжте ножицями на невеликі шматочки, додайте у рідкий склад, перемішайте. Дайте постояти 5 хвилин, щоб лаваш гарно просякнув та став м'якшим.
  • Сардельки та твердий сир подрібніть на терці, додайте до основного складу. Основу з лаваша та начинку ретельно перемішайте.
  • Круглу форму для запікання змастіть маслом або застеліть пергаментним папером, помістіть всередину підготовлену масу, розрівняйте її лопаткою рівним шаром.
  • Духовку прогрійте до 180 градусів, запікайте пиріг протягом 25−30 хвилин. Вироб має трохи піднятися, а скоринка — зазолотитися.

Раніше кулінарка Тетяна Литвинова поділалася рецептом «лінивого» мʼясного пирога з лавашу з вертикальними коржами.

Фото telegra. ph

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