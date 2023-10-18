Швидкий пиріг із рваного лавашу із сардельками та сиром — ситний сніданок гарантований
Лаваш ідеально підходить для приготування різноманінтих «швидких» пирогів, наприклад, з сиром та смородиною.
Втім, начинка може буди будь-якою. При цьому не обов`язково її загортати у лаваш. Так, автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують рецепт «швидкого» пирога із рваного лаваша із сардельками та сиром. Лаваш рвуть на шматки та просочують яєчно-молочною сумішшю.
Інгредієнти:
- Лаваш тонкий — 220 г;
- Куряче яйце — 3 шт.;
- Молоко — 150 г;
- Сардельки, сосиски — 250 г;
- Твердий сир — 150 г;
- Сіль — за смаком;
- Чорний мелений перець — за смаком.
Приготування:
- У глибоку ємність вбийте яйця, влийте молоко, додайте сіль і мелений перець за смаком. Компоненти ретельно збийте вінчиком до однорідності.
- Тонкий лаваш порвіть руками або наріжте ножицями на невеликі шматочки, додайте у рідкий склад, перемішайте. Дайте постояти 5 хвилин, щоб лаваш гарно просякнув та став м'якшим.
- Сардельки та твердий сир подрібніть на терці, додайте до основного складу. Основу з лаваша та начинку ретельно перемішайте.
- Круглу форму для запікання змастіть маслом або застеліть пергаментним папером, помістіть всередину підготовлену масу, розрівняйте її лопаткою рівним шаром.
- Духовку прогрійте до 180 градусів, запікайте пиріг протягом 25−30 хвилин. Вироб має трохи піднятися, а скоринка — зазолотитися.
Раніше кулінарка Тетяна Литвинова поділалася рецептом «лінивого» мʼясного пирога з лавашу з вертикальними коржами.
Фото telegra. ph130