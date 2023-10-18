Лаваш ідеально підходить для приготування різноманінтих «швидких» пирогів, наприклад, з сиром та смородиною.

Втім, начинка може буди будь-якою. При цьому не обов`язково її загортати у лаваш. Так, автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують рецепт «швидкого» пирога із рваного лаваша із сардельками та сиром. Лаваш рвуть на шматки та просочують яєчно-молочною сумішшю.

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Інгредієнти: Лаваш тонкий — 220 г;

Куряче яйце — 3 шт.;

Молоко — 150 г;

Сардельки, сосиски — 250 г;

Твердий сир — 150 г;

Сіль — за смаком;

Чорний мелений перець — за смаком. Приготування: РЕКЛАМА У глибоку ємність вбийте яйця, влийте молоко, додайте сіль і мелений перець за смаком. Компоненти ретельно збийте вінчиком до однорідності.

Тонкий лаваш порвіть руками або наріжте ножицями на невеликі шматочки, додайте у рідкий склад, перемішайте. Дайте постояти 5 хвилин, щоб лаваш гарно просякнув та став м'якшим.

Сардельки та твердий сир подрібніть на терці, додайте до основного складу. Основу з лаваша та начинку ретельно перемішайте.

Круглу форму для запікання змастіть маслом або застеліть пергаментним папером, помістіть всередину підготовлену масу, розрівняйте її лопаткою рівним шаром.

Духовку прогрійте до 180 градусів, запікайте пиріг протягом 25−30 хвилин. Вироб має трохи піднятися, а скоринка — зазолотитися.

Раніше кулінарка Тетяна Литвинова поділалася рецептом «лінивого» мʼясного пирога з лавашу з вертикальними коржами.

Фото telegra. ph

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