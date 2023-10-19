«Пройшов тренування зі стрільби»: відомий режисер розповів, чому його не взяли у ТРО

Відомий кінорежисер, член Оскарівського комітету України Дмитро Томашпольський в інтерв'ю Світлані Леонтьєвій, яка пережила депресію, розповів, як знімав кіно під час щоденних обстрілів Києва, готувався до захисту міста зі зброєю у руках та що думає про сучасне російське кіно.

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Дмитро Томашпольський тривалий час перебував за кордоном, де презентував свій трилер «Сторонній» та документальний фільм «Лариса Кадочникова. Війна». Саме його Дмитро знімав у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Я подзвонив Ларисі Валентинівні, і вона погодилась на зйомки, — розповів Томашпольский. — Особливо складним було працювати в умовах військового часу, коли дуже ретельно доводилось вибирати місця для зйомок».

Режисер зізнався, що очікував велику війну. Тому ще за місяць до 24 лютого пройшов навчання зі стрільби.

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«Ще за місяць до повномасштабного вторгнення ми з друзями почали тренування зі стрільби, — згадав Дмитро. — Після тренувань вирішив піти в ТРО. Подзвонив, мене „відшили“, бо у мене немає військового квитка».

За словами режисера, зараз йому з командою доводиться за кордоном багато розповідати, про події в Україні.

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«Деякі люди нічого не знають про те, що відбувалося в Київській області — в Бучі, Ірпені, про те, що робили і продовжують робити окупанти, — сказав Томашпольский. — Мені дуже прикро, але я думаю, що в цьому є і наша провина. Треба працювати, розповідати про це. Я, до речі, поцікавився, а що робить наш ворог у кіно в 2023—2024 роках, і знайшов — 1 млрд карбованців і 60 премʼєр фільмів! Я інколи переглядаю ті фільми — мені це цікаво і потрібно для роботи, і скажу, що рівень деградації зашкалює. Зараз вони не можуть зробити якісний продукт, адже багато талановитих режисерів і акторів виїхали з країни, а ще тому що неможливо у зомбі-просторі робити справжнє мистецтво. Тому у них нічого не вийде».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» відома актриса Ольга Гришина розповіла про зміни під час великої війни.

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