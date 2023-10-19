Зурабішвілі залишається: «Грузинська мрія» не змогла відправити президента країни у відставку

Панівна партія «Грузинська мрія» не змогла набрати потрібної кількості голосів у парламенті Грузії, щоб усунути від влади чинну президентку країни Саломе Зурабішвілі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», «Грузинська мрія» звинуватила главу держави у порушенні Конституції. Конституційний суд підтримав це звинувачення.

РЕКЛАМА

Для усунення Зурабішвілі від влади було необхідно, щоб за імпічмент проголосували щонайменше 100 депутатів зі 150. Це було перше таке голосування в історії Грузії. Більшість опозиційних депутатів відмовилася голосувати на знак протесту. У результаті імпічмент Зурабішвілі підтримали 86 членів парламенту. Один проголосував проти.

Обговорення питання тривало кілька годин. Першим парламентську трибуну зайняв голова панівної партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе. «У країни не може бути президента, який протистоїть усім конституційним органам і регулярно виходить за межі ввічливості. Якби у пані Саломе Зурабішвілі залишалася елементарна гідність, вона сама подала б у відставку з посади президента», — заявив він.

Зурабішвілі у своєму виступі відказала на цю заяву.

РЕКЛАМА

«Якщо Конституційний суд переступив через своє сумління, то тепер ваша черга. Я не збираюся тут нічого доводити чи будь-кого переконувати в тому, що й так цілком зрозуміло. Я не порушила ні сутності, ні духу Конституції. Боротьба 80 чоловіків проти однієї жінки вам здається легшою. Але не вірте цьому. Сьогоднішній день не позбавить мене ні довіри та любові народу, ні енергії для того, щоб довести боротьбу до кінця разом із тими, хто вірить, що майбутнє Грузії не у ваших, а в їхніх руках, і що це майбутнє невіддільне від демократії, свободи, незалежності та повернення нашої країни до європейської родини», — сказала президентка.

Зурабішвілі наголосила, що «Грузинська мрія» вирішила влаштувати імпічмент не їй. «Це антиєвропейський імпічмент, який ви намагаєтеся влаштувати собі», — сказала вона.

РЕКЛАМА

Глава держави звернула увагу на те, що голосування щодо імпічменту влаштували практично напередодні розв'язання найважливішого для республіки питання. До кінця цього року у Брюсселі мають визначитися з наданням Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

«Ніхто й ніщо не зможе перешкодити мені на шляху до цієї мети», — заявила Зурабішвілі. Вона також закликала ЄС, попри «антиєвропейський імпічмент», надати Грузії статус кандидата й не дозволити росії зміцнити свій вплив у регіоні.

РЕКЛАМА

Згідно з опитуваннями, абсолютна більшість населення Грузії стабільно виступає за майбутнє країни в Євросоюзі. Однак Грузія, на відміну від України та Молдови, не змогла набути статусу кандидата на членство в ЄС влітку минулого року. ЄС поставив перед Тбілісі 12 пріоритетних умов-завдань, які треба виконати, щоб отримати такий статус.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в парламенті Грузії запускається процедура імпічменту президенту країни Саломе Зурабішвілі, яка, як і грузинський народ, активно підтримала Україну після повномасштабного вторгнення росії.

Фото Salome Zourabichvili / Facebook

81

Читайте нас у Facebook та Instagram