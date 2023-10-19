Знову захоплення Капітолію: у Вашингтоні щонайменше 100 демонстрантів прорвалися в будівлю Конгресу США

Щонайменше 100 демонстрантів прорвалися до будівлі Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Вони розташувалися в Кеннон Хаус — найстарішому офісному приміщенні Конгресу. Демонстранти закликали до негайного припинення вогню в секторі Газа. Нагадаємо, що дії, які спровокували захоплення Капітолія 2021 року, стали одним із пунктів звинувачення Дональда Трампа.

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Будь-які акції протесту в усіх приміщеннях Конгресу США заборонені. Поліція зажадала припинити акцію і звільнити Кеннон Хаус, проте демонстранти відмовилися підкоритися.

У підсумку акція протесту всередині Конгресу і поруч із Кеннон Хаус закінчилася затриманнями десятків її учасників.

Повідомляється, що демонстрацію організували антиізраїльські групи «Якщо не зараз» і «Єврейський голос за мир». Вони позиціонують себе як євреї-антисіоністи. Учасники акції були одягнені у футболки з написами «Не від нашого імені» і «Євреї вимагають припинити вогонь зараз».

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У поліції Вашингтона заявили, що трьом активістам висунуто обвинувачення в нападі на поліцейських.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ізраїльська розвідка опублікувала перехоплення переговорів бойовиків ХАМАС одразу після влучання ракети в лікарню. Представник ЦАХАЛ сказав, що ХАМАС від самого початку знав, що вибух у лікарні спричинила ракета «Ісламського джихаду», але усвідомлено запустив «глобальну кампанію у ЗМІ», щоб звинуватити Ізраїль, що спровокувало протести з погромами в усьому світі.

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