У Берліні поліцейських закидали камінням під час антиізраїльської акції протесту

У Берліні відбулася масова демонстрація на підтримку Палестини та сектору Газа. Акція відбулася в районі Нойкельн, де живе велика кількість іммігрантів з арабських країн. Поліція спробувала перешкодити проведенню демонстрації, оскільки берлінська влада запровадила заборону на всі пропалестинські та антиізраїльські акції. Нагадаємо, що 18 жовтня щонайменше 100 протестувальників прорвалися в будівлю Конгресу в США.

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У підсумку почалися сутички з поліцейськими. Заворушення тривали кілька годин. Особливо «гаряче» було на вулиці Зонненаллее. Демонстранти кидали в правоохоронців каміння і пляшки, а також обстрілювали їх піротехнікою.

Учасники акції скандували: «Свободу Палестині!». Вони також підпалювали різні предмети на вулицях, через що на балконі одного з будинків почалася пожежа.

Кілька поліцейських дістали травми. Ситуація в Нойкельні залишалася напруженою всю ніч. Поліція затримала десятки людей.

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Голова профспілки поліції ФРН (GdP) Йохен Копельке закликав владу до «послідовних дій» у зв'язку із заворушеннями.

«Нам потрібні швидкі судові розгляди і вироки щодо учасників заворушень», — наголосив він. Копельке також нагадав про атаку на синагогу в центрі Берліна, коли двоє чоловіків закидали будівлю коктейлями Молотова.

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«У Німеччині встановилася абсолютно огидна атмосфера», — наголосив Копельке.

Це вже не перший напад на поліцейських у Берліні після різкого загострення ситуації на Близькому Сході. Увечері 17 жовтня пропалестинські демонстранти відразу в кількох районах столиці Німеччини кидали каміння в поліцейських. У результаті поранення дістали 20 співробітників. Було заарештовано 39 осіб, проти них порушено кримінальні справи.

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Раніше повідомлялося, що теракти були здійснені у Франції та Бельгії. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламський тероризм у Європі знову активізувався і становить серйозну загрозу.

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