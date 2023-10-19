Майже містика: путініст кіркоров загримів у психлікарню через прокляття Гоголя

За деякими творами класичної літератури закріпилася не зовсім «сприятлива» репутація. Ходять чутки, що при спробах їх екранізацій актори, які задіяні в ролях, стикаються з прокляттями. Найчастіше в такому злому році «підозрюють» твори Миколи Гоголя — письменника, який народився в Полтавській області України.

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Про це пишуть російські ЗМІ.

Досить згадати радянський фільм «Вій», на зйомках якого мало не постраждали Наталія Варлей та Леонід Куравльов. На своєму досвіді містику відчув навіть любитель володимира путіна філіп кіркоров. 2001 року співак отримав роль чорта у мюзиклі «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Про своє рішення виконавець у результаті пошкодував.

Кадр з мюзикла

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«Вже за два дні я захворів так, що мало не помер. Потім почався моторошний період у житті, все шкереберть», — розповідав у минулих інтерв'ю колишній чоловік Алли Пугачової.

Прокляття відбилося на всіх сферах життя артиста. Вже незабаром розпався шлюб співака з Примадонною. Ім'я виконавця почали пов'язувати з публічними скандалами, а незабаром він навіть загримів у психіатричну лікарню.

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«Поп-королю знадобилося кілька років, щоб відновитися після низки подій», — зазначає видання «Кіноафіша».

Хоча, з іншого боку, можливо, справа і не в «недоброму характері» літературного твору. А що, коли Микола Васильович, як справжній геній і українець передбачав вторгнення ворожих злих сил на рідну землю і вирішив допомогти нащадкам, заклавши в свою повість закляття проти всіх, хто буде допомагати «антихристу» путіну?

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Звичайно, це лише пропущення, але відносно путіністів кіркорова і варлей, які підтримали війну проти мирних мешканців України, воно збулося.

Що ж до кіркорова, то ще влітку його всерйоз запідозрили у «рецидиві» кохання до Алли Пугачової.

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