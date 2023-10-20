Ще одна європейська країна вирішила платити українським біженцям за повернення додому

У Норвегії, як раніше і в Чехії, заявили, що виплачуватимуть грошову допомогу біженцям з України, які вирішать повернутися на батьківщину.

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Директорат у справах іноземців (UDI) повідомив, що репатріантам виплатять по 17 500 норвезьких крон (близько 1 500 євро) для повернення додому. У той же час, UDI не може допомогти іноземцям з транспортом в Україну.

У UDI слід подати пакет документів, зокрема, який включає опис того, як громадянин України планує повертатися додому: вид транспорту, маршрут та пункт призначення. Копію квитків потрібно надати в організацію щонайменше за шістнадцять тижнів до поїздки. Якщо ж українці їдуть своїм авто, то для цього заповнюється окрема форма.

«Щоб UDI виплатив фінансову підтримку за ваше повернення, ви повинні надіслати UDI документацію про те, що ви надали Повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії). Вам не потрібно надсилати документацію UDI про те, що ви надали Повідомлення про переїзд одночасно з відправкою заяви на фінансову підтримку для повернення, але ви повинні надіслати таку документацію UDI до поїздки: ви можете вибрати одну з наступних альтернатив: копія сповіщення про переїзд (виїзд з Норвегії) з підтвердженням або печаткою Національного регістру населення (Folkeregisteret)/податкової служби або підтвердження від NAV, муніципалітету або державної установи про те, що було надіслано повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії), або цифрову квитанцію від Норвезької податкової адміністрації (Skatteetaten), яка підтверджує, що було надіслано повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії)», — зазначили в UDI.

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Нагадаємо, що у Швейцарії розробили концепцію, що стосується українців, які повертаються на батьківщину. На цей процес пропонується відводити від півроку до дев'яти місяців, при цьому фінансова допомога може зменшуватися залежно від часу від'їзду — від 4355 доларів до 1090 доларів на особу.

Фото з Вікіпедії

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